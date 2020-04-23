Binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın eve kapanmasına neden olan koronavirüs salgını korkusu devam ederken Ramazan ayı için de hazırlıklara başlandı. Salgın sırasında beslenmemize azami derecede dikkat etmemiz konusunda uyarılarda bulunan uzman doktor Dr. Ümit Aktaş hayati önerilerde bulundu.

Koronavirüs salgını gölgesinde ulaştığımız Ramazan ayı için uzmanlardan beslenme konusunda kritik uyarılar geldi. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş özellikle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek için "Uzak durun" çağrısında bulundu.