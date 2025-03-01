Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan bugün başladı.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı dün akşam kılındı ardından bu sabaha karşı sahura kalkıldı ve ilk iftar yapılacak.

Ramazanın ilk günü Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika olacak.

Dünyada en uzun oruç ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde tutulacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart'ta girilecek.