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Ramiz Manyera son yolculuğuna uğurlandı…

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İş insanı Ramiz Manyera, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Ramiz Manyera son yolculuğuna uğurlandı…

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sevilen iş insanlarından Ramiz Manyera, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Manyera'nın cenazesi, İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manyera’nın cenaze törenine katıldı.

RAMİZ MANYERA KİMDİR?

Ramiz Manyera, Kıbrıs Türkü iş insanı, girişimci ve siyasetçidir.

YAŞAMI

Kıbrıs'ta doğmuş, ilk ve orta öğrenimini adada tamamladıktan sonra Lübnan'a gidip Beyrut Amerikan Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup adaya geri dönmüştür. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 3 Türk bakanından biri olan Dr. Niyazi Manyera'nın oğludur.

KARİYERİ

Ramiz Manyera, günümüzde tüm dünyayı saran Coca Cola ve Pepsi Cola’nın daha yeni olduğu dönemde, meşrubat sanayindeki eksiklikleri fark ederek bu alanda yatırım yapmış ve teneke kutu kolayı Kıbrıs’a ve Türkiye’ye tanıştıran ilk yatırımcı olmuştur. Çalışma hayatına Bixi Cola’yla birlikte 1958 yılında başlamıştır. Adanın en eski sanayicilerinden biri olan Manyera, o dönemler bir arada yaşayan Türk ve Rum halklarının içerisinde ilk Kıbrıslı Türk sanayici olduğunu belirtiyor.

Manyera, Bixi Kola, Buble Up, Bel Kola’yla bu ülkede marka olmayı başaran ve Kıbrıs Türk halkının bugün hala yapamadıklarını başaran bir iş adamı olmuştur.

Daha sonralarında Türkiye'nin Bixi Kola'ya ambargo koyması üzerine sanayi işinden vazgeçmek zorunda kalmış ve Nestle firmasının temsilciliğini alıp ticarete atılmıştır.

SİYASİ YAŞAMI

Ramiz Manyera, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin 1981 yılında yapılan seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur. 1978-1979 yılları arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanlığını yürütmüş, 1986 yılında yapılan belediye seçimlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi belediye başkan adayı olmuş, yüzde 40,93'lük oy ile seçimi 2. sırada tamamlamış ve belediye başkanı Mustafa Akıncı olmuştur.

Ramiz Manyera 4 Nisan 2023 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

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