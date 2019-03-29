Rammstein’dan dünyayı sarsan klip: Yapımcısı Türk (Video)

Rammstein’ın yeni şarkısı YouTube’ta milyonlar tarafından izlenirken klibin yapımcısının da Türk Yönetmen Barış Aladağ olduğu anlaşıldı. Barış Aladağ daha önce de Tokio Hotel grubunun bir klibinin yapımcılığını üstlenmişti
işte Rammstein’ın Deutschland şarkısının sözleri
TÜRKÇE
Almanya
Sen (çok, çok, çok)
Çok ağladın (ağladın, ağladın, ağladın, ağladın,)
Ruhtan koptun (koptun, koptun, koptun, koptun)
Kalpte birleştin (birleştin, birleştin, birleştin, birleştin)
Biz (Biz, Biz, Biz, Biz, Biz,)
Çok uzun zamandır birlikteyiz (Hepiniz, Hepiniz, Hepiniz, Hepiniz,)
Soğuk nefes alırsınız (çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk,)
Ateşteki kalp (çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak)
Sen (yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin)
Ben (biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum)
Biz (Biz, Biz, Biz, Biz, Biz,)
Hepiniz (kalıyorsunuz,kalıyorsunuz, kalıyorsunuz, kalıyorsunuz)
Allmanya- kalbim ateşte
Seni lanetlemek için seni seviyorum
Almanya soğuk nefes alırsın
Çok genç ve çok yaşlısın
Almanya
Ben (sen, sen, sen, sen)
Hiçbir zaman seni terk etmek istemedim (ağlıyorsun, ağlıyorsun, ağlıyorsun)
Herkes seni sever (seviyorsun, seviyorsun, seviyorsun, seviyorsun)
Senden nefret ederler (nefret ediyorsun,nefret ediyorsun, nefret ediyorsun)
Kibirli ve kendinden emin
Üstesinden geliyorsun
Şok oldun, saldırıya uğradın
Almanya, Almanya bunlardan üstündür
Almanya, kalbim ateşte
Seni lanetlemek için seni seviyorum
Almanya soğuk nefes alırsın
Çok genç ve çok yaşlısın
Almanya, aşkın
Bir lanet ve bir kutsama
Almanya, benim aşkım
Sana veremez miyim?
Almanya!
Almanya
Sen
Ben
Biz
Siz
Sen (aşırı güçlü, gereksiz güçlü)
Ben (süper insan, hasta ve yorgun)
Biz (çok hızlı yükselip çok hızlı düşenler)
Seninkiler (Almanya, Almanya bunlardan üstündür)
Almanya, kalbim ateşte
Seni lanetlemek için seni seviyorum
Almanya soğuk nefes alırsın
Çok genç ve çok yaşlısın
Almanya, aşkın
Bir lanet ve bir kutsama
Almanya, benim aşkım
Sana veremez miyim?
Almanya!
ALMANCA
Du (du hast, du hast, du hast, du hast)
Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)
Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)
Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung, und doch so alt
Deutschland!
Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)
Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)
Überheblich, überlegen
Übernehmen, übergeben
Überraschen, überfallen
Deutschland, Deutschland über allen
Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung, und doch so alt
Deutschland – deine Liebe
Ist Fluch und Segen
Deutschland – meine Liebe
Kann ich dir nicht geben
Deutschland!
Deutschland!
Du
Ich
Wir
Ihr
Du (übermächtig, überflüssig)
Ich (Übermenschen, überdrüssig)
Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)
Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)
Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung, und doch so alt
Deutschland – deine Liebe
Ist Fluch und Segen
Deutschland – meine Liebe
Kann ich dir nicht geben
Deutschland!
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