Rammstein’dan dünyayı sarsan klip: Yapımcısı Türk (Video)

Rammstein’ın yeni şarkısı YouTube’ta milyonlar tarafından izlenirken klibin yapımcısının da Türk Yönetmen Barış Aladağ olduğu anlaşıldı. Barış Aladağ daha önce de Tokio Hotel grubunun bir klibinin yapımcılığını üstlenmişti

işte Rammstein’ın Deutschland şarkısının sözleri

TÜRKÇE

Almanya

Sen (çok, çok, çok)

Çok ağladın (ağladın, ağladın, ağladın, ağladın,)

Ruhtan koptun (koptun, koptun, koptun, koptun)

Kalpte birleştin (birleştin, birleştin, birleştin, birleştin)

Biz (Biz, Biz, Biz, Biz, Biz,)

Çok uzun zamandır birlikteyiz (Hepiniz, Hepiniz, Hepiniz, Hepiniz,)

Soğuk nefes alırsınız (çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk,)

Ateşteki kalp (çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak)

Sen (yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin)

Ben (biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum)

Biz (Biz, Biz, Biz, Biz, Biz,)

Hepiniz (kalıyorsunuz,kalıyorsunuz, kalıyorsunuz, kalıyorsunuz)

Allmanya- kalbim ateşte

Seni lanetlemek için seni seviyorum

Almanya soğuk nefes alırsın

Çok genç ve çok yaşlısın

Almanya

Ben (sen, sen, sen, sen)

Hiçbir zaman seni terk etmek istemedim (ağlıyorsun, ağlıyorsun, ağlıyorsun)

Herkes seni sever (seviyorsun, seviyorsun, seviyorsun, seviyorsun)

Senden nefret ederler (nefret ediyorsun,nefret ediyorsun, nefret ediyorsun)

Kibirli ve kendinden emin

Üstesinden geliyorsun

Şok oldun, saldırıya uğradın

Almanya, Almanya bunlardan üstündür

Almanya, kalbim ateşte

Seni lanetlemek için seni seviyorum

Almanya soğuk nefes alırsın

Çok genç ve çok yaşlısın

Almanya, aşkın

Bir lanet ve bir kutsama

Almanya, benim aşkım

Sana veremez miyim?

Almanya!

Almanya

Sen

Ben

Biz

Siz

Sen (aşırı güçlü, gereksiz güçlü)

Ben (süper insan, hasta ve yorgun)

Biz (çok hızlı yükselip çok hızlı düşenler)

Seninkiler (Almanya, Almanya bunlardan üstündür)

Almanya, kalbim ateşte

Seni lanetlemek için seni seviyorum

Almanya soğuk nefes alırsın

Çok genç ve çok yaşlısın

Almanya, aşkın

Bir lanet ve bir kutsama

Almanya, benim aşkım

Sana veremez miyim?

Almanya!

ALMANCA

Du (du hast, du hast, du hast, du hast)

Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)

Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)

Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)

Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)

Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)

Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)

Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)

Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)

Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)

Deutschland – mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – dein Atem kalt

So jung, und doch so alt

Deutschland!

Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)

Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)

Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)

Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)

Überheblich, überlegen

Übernehmen, übergeben

Überraschen, überfallen

Deutschland, Deutschland über allen

Deutschland – mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – dein Atem kalt

So jung, und doch so alt

Deutschland – deine Liebe

Ist Fluch und Segen

Deutschland – meine Liebe

Kann ich dir nicht geben

Deutschland!

Deutschland!

Du

Ich

Wir

Ihr

Du (übermächtig, überflüssig)

Ich (Übermenschen, überdrüssig)

Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)

Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)

Deutschland – mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – dein Atem kalt

So jung, und doch so alt

Deutschland – deine Liebe

Ist Fluch und Segen

Deutschland – meine Liebe

Kann ich dir nicht geben

Deutschland!