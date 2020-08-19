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“Randevu sayısının düşmesi kabul edilemez”

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerindeki günlük hasta randevu sayısının düşürülmesi ve randevuların saatine ilişkin yapılan değişikliği basından öğrendiğini dile getiren Ali Pilli, sert bir dille buna karşı çıktığını açıkladı
“Randevu sayısının düşmesi kabul edilemez”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerindeki günlük hasta randevu sayısının 30’dan 20’ye düşürülmesi ve randevuların saatine ilişkin yapılan değişikliği basından öğrendiğini dile getiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, sert bir dille buna karşı çıktığını açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerindeki kalabalık ve yığılmayı önlemek maksadıyla alınan yeni Covid-19 tedbirlerini eleştiren Pilli, Hastane Başhekimine de eleştiride bulundu.

“Kesinlikle böyle bir şey olamaz” diyen Pilli, Başhekimliğin yayılmadığı genelgenin Sağlık Bakanlığıyla bir ilgisi olmadığını, bunu basından öğrendiklerini kaydetti. 

Randevuların da 09-13 saatleri arasına verileceğini de eleştiren Pilli, yapılan değişikliklerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Pilli, “Bir kurumun sağlık bakanlığı üstünde karar alama yetkisi yoktur. Önerebilir ama nasıl olur da hiçbir bilgi vermeden kendi kendinize nasıl karar alırsınız, bu kabul edilemez.  Bu konuyu araştırmaya başladık. Müsteşarım Başhekim ile konuştu, konuyu yarın iyice araştıracağız” dedi.

 

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