Rapçi Ben Fero’ya ‘gençlere kötü örnek olduğu’ gerekçesiyle soruşturma

‘Ben Fero’ lakaplı rapçi Ferhat Yılmaz hakkında ‘şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek’ olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sözcü’nün haberine göre 28 yaşındaki rapçi, şarkı sözleri ve kliplerindeki ‘alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlarla’ gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Aynı zamanda Ben Fero’nun kliplerinin ve şarkı sözlerinin küfür, tehdit ve hakaret içerdiği belirtildi.

Ezhel de ‘uyuşturucuya özendirmekten’ tutuklanmıştı

Geçen mayıs ayında ‘uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, 26 gün hapis yattıktan sonra ilk duruşmada beraat etmişti. Duruşmada “Ürettiklerim sanat eserleridir” diye tek cümlelik savunma yapmıştı. İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etmişti.