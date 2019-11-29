  • BIST 106.904
  • Altın 269,890
  • Dolar 5,7380
  • Euro 6,3219
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Rapçi Ben Fero’ya ‘gençlere kötü örnek olduğu’ gerekçesiyle soruşturma

»
Rapçi Ben Fero’ya ‘gençlere kötü örnek olduğu’ gerekçesiyle soruşturma
Rapçi Ben Fero’ya ‘gençlere kötü örnek olduğu’ gerekçesiyle soruşturma

‘Ben Fero’ lakaplı rapçi Ferhat Yılmaz hakkında ‘şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek’ olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sözcü’nün haberine göre 28 yaşındaki rapçi, şarkı sözleri ve kliplerindeki ‘alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlarla’ gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Aynı zamanda Ben Fero’nun kliplerinin ve şarkı sözlerinin küfür, tehdit ve hakaret içerdiği belirtildi.

Ezhel de ‘uyuşturucuya özendirmekten’ tutuklanmıştı

Geçen mayıs ayında ‘uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, 26 gün hapis yattıktan sonra ilk duruşmada beraat etmişti. Duruşmada “Ürettiklerim sanat eserleridir” diye tek cümlelik savunma yapmıştı. İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metiner'den Babacan'a: Adam değilsiniz, Reis'in sayesinde hak etmediğiniz makamlara geldiniz28 Kasım 2019 Perşembe 18:31
  • Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi belli oldu28 Kasım 2019 Perşembe 10:27
  • Türkiye menşeli 81 ton çürük yumurta27 Kasım 2019 Çarşamba 18:55
  • İnsan Hakları İzleme örgütü: "Güvenli bölgede" siviller infaz ediliyor27 Kasım 2019 Çarşamba 18:50
  • Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu27 Kasım 2019 Çarşamba 18:08
  • Torununa cinsel istismarda bulunan adama 33 yıl hapis27 Kasım 2019 Çarşamba 18:03
  • Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal’den bilet alanların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar başlatıldı27 Kasım 2019 Çarşamba 10:38
  • Başbakan Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunuyor27 Kasım 2019 Çarşamba 09:21
  • Ali Babacan: Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik26 Kasım 2019 Salı 23:05
  • Ali Babacan: “Doğu Akdeniz’de bu kadar yalnız kalmak çok riskli”26 Kasım 2019 Salı 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti