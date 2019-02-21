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Rapçi Ezhel ikinci davadan da beraat etti

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Ezhel söz konusu suçlamalar nedeniyle geçen yıl yaklaşık 1 ay cezaevinde tutulmuştu.
Rapçi Ezhel ikinci davadan da beraat etti

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Sercan İpekçioğlu katılmadı.

Ezhel'in avukatı Fuat Ekin, "Yargılama konusu şarkılar sanat eseri bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Bu sonuçta bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Mahkemenizin müvekkilimin beraatına karar vereceği inancındayız" dedi.

Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Sercan İpekçioğlu'nun beraatına karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu'nun, "Şehrimin tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği savunuluyordu. İddianamede İpekçioğlu'nun, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

Ezhel söz konusu suçlamalar nedeniyle geçen yıl yaklaşık 1 ay cezaevinde tutulmuştu.

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