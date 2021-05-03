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Rapçi Murda’nın yeni doğan bebeği hayatını kaybetti

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Rapçi Murda’nın yeni doğan bebeği hayatını kaybetti
Rapçi Murda’nın yeni doğan bebeği hayatını kaybetti

'Murda' adıyla tanınan ünlü Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Murda, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin" ifadelerini kullandı.

‘O Ses Türkiye Rap’ programında jüri üyeliği yapan ve ‘Murda’ adıyla bilenen Önder Doğan, 13 gün önce doğan kızı Dua Ayla’nın vefatıyla sarsıldı. 20 Nisan’da hayatını kaybeden kızına veda eden Doğan, Ayla’ya şu sözlerle seslendi:

– Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah’ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

– Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım….

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