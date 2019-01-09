Rapçi R. Kelly hakkında şoke eden itiraflar: Taciz, seks tarikatı, pedofili

ABD'deki ünlü rapçi R. Kelly hakkındaki belgeselde şoke eden iddialar yer aldı. Rapçinin seks tarikatı kurduğundan, 22 yaşında hayatını kaybeden Aaliyah ile henüz 15 yaşındayken evlenmesine kadar pek çok iddiaya yer verildi.

ABD'de yayınlanan belgesel serisinde birçok kadın R. Kelly'i kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladı.

Belgeselde, rapçinin genç yaştaki kızları 'seks tarikatına' alıp onlara istismarda bulunduğu ve evinden dışarı çıkarmadığından bahsedildi.

R.Kelly'nin, bu kapsamda Atlanta ve Chicago'da yaşları 18 ile 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığı' iddiaları da yer aldı.

2017 yılında Jocelyn Savage adlı kızın ailesi, kızlarının beyninin yıkandığı ve zorla alıkoyulduğu iddiasıyla şikayet etmiş, FBI, genç kadının reşit olduğu ve kayıp iddialarını reddetmesinden ötürü şikayeti dikkate almamıştı.

R. Kelly'nin sözcüsü Don Russel'in Jocelyn Savage'in ailesini arıyarak rapçi hakkında negatif yorumlar yaparlarsa ailesini ve işini bozacağını söyleyerek tehdit etti.

Belgeseldeki şoke edici bir açıklama da rapçinin eski kişisel asistanı ve menajeri Demetrius Smith'den geldi. Smith, o zamanlar 15 yaşında olan şarkıcı Aaliyah ile R. Kelly'nin ilişki yaşadığını, onları tur otobüsünde gördüğünü, 31 Ağustos 1994'de de sahte belgeyle genç kızın yaşını büyüterek küçük bir törenle evlendiklerini iddia etti.

Bir dergi düğün sertifikasını yayınlarken, 22 yaşında uçak kazasında hayatını kaybeden Aaliyah'ın annesi ise iddiaları reddetti.

Ancak belgeseldeki açıklamaları itiraf olarak kabul eden Cook County Bölge Savcısı Kim Foxx, programdaki iddiaları 'mide bulandırıcı' olarak değerlendirdi ve mağdur olan, korkan insanlara 'korkmayın' mesajı verdi.

Basın toplantısı düzenleyen Coxx,"Lütfen ortaya çıkın. Siz olmadan adaleti arayamayız. Bu iddiaları mağdur ve tanıkların işbirliği olmadan soruşturamayız" ifadelerini kullandı.