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Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

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Rapçi Şehinşah sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.
Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına aldığını belirten Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi. Şehinşah, gözaltı sebebinin bir şarkısında geçen sözler olduğu bilgisini de verdi. 

Şehinşah'ın paylaşımı şöyle:

“Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın.”

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