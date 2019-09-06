Rapçiler gündem oldu: Olay ve Susamam!

Ezhel ve Şanışer'in öncülüğünde bir grup sanatçının yayınladığı şarkılar Youtube listelerinde ilk sıralarda yer aldı.

Dün gece 00:00’da Ezhel “Olay” isimli son şarkısını yayınlarken Şanışer’in öncülüğünde bir grup sanatçı da “Susamam” adlı şarkıyı Youtube aracılığı ile paylaştı.

Susamam ve Olay, paylaşıldıkları andan itibaren Youtube’un trend listelerinde ilk sıralara yükseldi. Şarkılarda ve kliplerinde politik mesajlara yer veren Şanışer’in Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle ile birlikte seslendirdiği “Susamam”trend listelerinde 1 numaraya yükselirken “Olay” da 2. sırada yer aldı. Şarkıların klipleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cesaret bulaşıcıdır. Sanatın değiştirici gücüne inanlara selam olsun” diyerek Susamam şarkısını paylaştı. (