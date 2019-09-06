  • BIST 98.987
  • Altın 279,778
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rapçiler gündem oldu: Olay ve Susamam!

»
Ezhel ve Şanışer'in öncülüğünde bir grup sanatçının yayınladığı şarkılar Youtube listelerinde ilk sıralarda yer aldı.
Rapçiler gündem oldu: Olay ve Susamam!

 

Dün gece 00:00’da Ezhel “Olay” isimli son şarkısını yayınlarken Şanışer’in öncülüğünde bir grup sanatçı da “Susamam” adlı şarkıyı Youtube aracılığı ile paylaştı.

Susamam ve Olay, paylaşıldıkları andan itibaren Youtube’un trend listelerinde ilk sıralara yükseldi. Şarkılarda ve kliplerinde politik mesajlara yer veren Şanışer’in Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle ile birlikte seslendirdiği “Susamam”trend listelerinde 1 numaraya yükselirken “Olay” da 2. sırada yer aldı. Şarkıların klipleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cesaret bulaşıcıdır. Sanatın değiştirici gücüne inanlara selam olsun” diyerek Susamam şarkısını paylaştı. (

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi06 Eylül 2019 Cuma 16:16
  • Son Dakika: Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi06 Eylül 2019 Cuma 15:52
  • TV5’e 'Pelikan' cezası: 2 defa daha “Pelikan” derse yayın lisansı iptal edilecek06 Eylül 2019 Cuma 15:30
  • 6-7 Eylül'ün tanıklarının anlatıları: İstiklal Caddesi eşyadan bir metre yükselmişti06 Eylül 2019 Cuma 15:27
  • Canan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısında06 Eylül 2019 Cuma 15:16
  • Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat06 Eylül 2019 Cuma 15:15
  • HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, polisten yemek servisi06 Eylül 2019 Cuma 15:14
  • Soylu’dan İstanbul’a kayyum atanacak mı sorusuna yanıt: “Onu pazar sabahı açıklayacağım”06 Eylül 2019 Cuma 13:50
  • İmamoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik kayyum yanıtı06 Eylül 2019 Cuma 13:25
  • İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a maliyeti05 Eylül 2019 Perşembe 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti