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Rapor: 2 bin zenginin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının gelirinden fazla

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Oxfam'ın raporuna göre dünyada en zengin 2 bin 163 kişinin serveti dünya nüfusunun toplam servetinin yüzde 60'ını aşıyor. Kadınların ücretlendirilmemiş emeğinin yıllık toplam değeri 10 trilyon 800 milyar dolara ulaşıyor.
Rapor: 2 bin zenginin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının gelirinden fazla

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yıllık küresel gelir eşitsizliği raporunu açıkladı.

Rapora göre dünyadaki 2 bin 153 milyarderin sahip olduğu servet 4 milyar 600 milyon kişinin toplam gelirinden fazla. Bir başka deyişle, dünya üzerindeki milyarderlerin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının toplam servetini aşıyor.

Rapora göre gelir eşitsizliğinde cinsiyet önemli rol oynuyor ve yoksul kadınlar gelir piramidinin en altında yer alıyor. Tüm dünyada kadınların yüzde 42'si bakım işleriyle ilgili sorumlulukları nedeniyle çalışamıyor. Bu oran erkeklerde ise sadece yüzde 6 düzeyinde.

Oxfam kadınların ücretlendirilmemiş bakım emeğinin günde 12 milyar 500 milyon saati bulduğunu ve yıllık değerinin 10 trilyon 800 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Oxfam Hindistan CEO'su Amitabh Behar Reuters'e yaptığı açıklamada "Görünen ekonominin gizli motorunun kadınların ücretlendirilmemiş bakım emeği olduğunun altını çizmek bizim için önemli" dedi.

En zengin 22 adamın serveti Afrika'daki tüm kadınların gelirinden fazla

Merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'de olan yardım kuruluşunun verilerine göre "dünyanın en zengin 22 adamının serveti Afrika'daki tüm kadınların servetinden daha fazla."

Ayrıca yüzde 1'lik en zengin kesimin 10 yıl süreyle servetlerinin sadece yüzde 0,5'ini vergi olarak ödemeleri halinde bunun yaşlı ve çocuk bakımı, eğitim ve sağlıkta 117 milyon yeni iş alanı yaratmak için gerekli olan yatırıma denk olacağı kaydedildi.

Raporda dünyanın en zengin 500 kişisinin servetinin geçen yıl yüzde 25 arttığı da ifade edildi.

"Dünyaya bakacak olursanız 30'dan fazla ülkede protestolar olduğunu görürsünüz" diyen Behar insanların eşitsizliği kabullenmeye hazır olmadığını ve hükümetlerin zenginlerin vergilerini ödemesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Oxfam Hindistan CEO'su Amitabh Behar "Bozuk ekonomilerimiz sıradan erkek ve kadınların zararına milyarderlerin ve büyük iş dünyasının ceplerini dolduruyor. İnsanların milyarderlerin olup olmaması gerektiğini sorgulamasına şaşırmamak lazım" diye konuştu.

Oxfam raporunu Forbes dergisi ve İsviçre bankası Credit Suisse'den aldığı veriler üzerinden hazırlıyor.

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