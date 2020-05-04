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Rapor: Covid-19 nedeniyle Çin karşıtlığı artacak, savaş dahil en kötü senaryoya hazır olun

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Rapor: Covid-19 nedeniyle Çin karşıtlığı artacak, savaş dahil en kötü senaryoya hazır olun
Rapor: Covid-19 nedeniyle Çin karşıtlığı artacak, savaş dahil en kötü senaryoya hazır olun

Çin’de hazırlanan bir hizmet içi rapor, Covid-19 salgını yüzünden, küresel anlamda bu ülkeye karşı olumsuz düşüncelerin en yüksek seviyeye çıktığını ve Pekin’in ABD ile ilişkilerde ciddi bir cepheleşme yaşayacağı korkusu taşıdığını ortaya koydu.

Raporla ilgili bilgisi olan ve Reuters’e konuşan bir yetkiliye göre, geçen ay Pekin yönetimine iletildiği belirtilen bu iç yazışmada, 1989 Tiananmen Meydanı Olaylarından bu yana dünyada Pekin karşıtı görüşlerin en yüksek seviyeye çıktığı endişesi paylaşıldı.

1989 yılının 15 Nisan'ı ve 4 Haziran'ı arasında meydana gelen; öğrencilerin, aydınların ve işçilerin önderliğinde gerçekleşen gösterileri, Pekin yönetimi orantısız şiddet kullanarak bastırmış ve dünya kamuoyunun hedefi olmuştu.

“Savaş dahil en kötü senaryolara hazırlık yapılmalı”

Çin Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Uluslararası ilişkiler Enstitüsü tarafından hazırlanıp yönetimine sunulan raporda ABD’nin önderliğindeki Pekin karşıtlığı propagandasının iki süper gücün savaşına dönmesi halinde silahlı bir çatışma da içinde olmak üzere olası en kötü senaryolara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, yöneltilen sorulara karşı bu raporla ilgili bilgileri olmadığı yanıtı verdi.

Yine raporda, ABD’nin kendisi ve batı demokrasileri için Çin’i ekonomik ve ulusal güvenlik açısından giderek daha fazla tehdit olarak gördüğü uyarısı yapıldı.

 

 

ABD, Çin ile ticaret savaşını yeniden başlatacak mı ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 salgının yayılmasına öncülük ettiği gerekçesiyle suçladığı Çin’i yeni gümrük vergileri koyarak, küresel tedarik zincirinden çıkartmayı planladığı belirtiliyor.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump’ın yeni bir seçim zaferi elde etmek için Covid-19 salgınını da gerekçe göstererek, Çin ile başlattığı “ticaret savaşlarını” yeniden canlandırma istediği Washington’da sıkça dile getiriliyor.

Trump’ın, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini söylemesin ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

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