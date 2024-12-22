  • BIST 9724.5
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.1895
  • Euro 36.7272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Rapor edilen 348 sürücünün 19’u alkollü araç kullanmaktan ceza aldı

» »
Polis, ülke genelindeki trafik denetimlerinde 348 sürücüye yasal işlem yaptı. Alkolden rapor edilen sürücü sayısı 19 olarak açıklandı.
Rapor edilen 348 sürücünün 19’u alkollü araç kullanmaktan ceza aldı

Polis, ülke genelindeki trafik denetimlerinde 348 sürücüye yasal işlem yaptı. Alkolden rapor edilen sürücü sayısı 19 olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde kontrol edilen 2 bin 402 araç sürücüsünden 348’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 45 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 2 sürücü de tutuklandı.

Buna göre, 348 sürücüden 159’u süratli, 19’u alkollü, 2’si ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edilirken, 28 sürücünün cep telefonu kullandığı, 6’sının emniyet kemeri takmadığı, 25’inin seyrüsefer ruhsatsız, 11’inin de sigortasız araç kullandığı belirlendi.

2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, 3 sürücünün kamyonların trafiğe çıkış saatine, 8 sürücünün de kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı saptandı.

85 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler: Gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz21 Aralık 2024 Cumartesi 12:07
  • Acı haber... 7 aylık bebek hayatını kaybetti21 Aralık 2024 Cumartesi 12:06
  • Basketbolda Başkan vekili Behzat Özçete21 Aralık 2024 Cumartesi 11:50
  • Simon Aykut’un davası 13 Ocak tarihine ertelendi21 Aralık 2024 Cumartesi 10:51
  • Ercan’da radarlardaki arıza…21 Aralık 2024 Cumartesi 09:59
  • Bu gece denizde ve karada fırtınamsı rüzgar bekleniyor21 Aralık 2024 Cumartesi 09:55
  • Şenkul: Kentin 6 noktasında ‘su’ için altyapı çalışmaları başladı20 Aralık 2024 Cuma 14:23
  • Bütçe maratonu bugün sona eriyor20 Aralık 2024 Cuma 14:13
  • 33 sendikadan genel grev uyarısı20 Aralık 2024 Cuma 13:55
  • Keçilerine zarar verdiği gerekçesiyle köpekleri av tüfeğiyle vurdu!20 Aralık 2024 Cuma 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti