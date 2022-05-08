Rapor: Kokain yakalamaları rekor kırdı, kullanım artıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) yayımladığı bir raporda Avrupa’da kokain ve metamfetamin pazarının yükselişe geçtiği belirtildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Avrupa Birliği Kanun Uygulama İşbirliği Ajansı (EUROPOL) ortaklığında, 2020 verileriyle hazırlanan 2022 Avrupa Uyuşturucu Pazarları Raporu ‘kokain’ modülü yayımlandı.

AB’de perakende kokain pazar değerinin en az 10,5 milyar avro olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, bu miktarın tüm yasadışı uyuşturucu pazarının üçte birine denk geldiği bildirildi.

Yakalanan miktar rekor kırdı

Raporda, Avrupa’da 2017’den bu yana, özellikle deniz limanlarında her yıl rekor miktarlarda kokain ele geçirildiği aktarılarak, “2020’de şimdiye kadar raporlanan en yüksek miktar olan 214,6 ton kokain ele geçirilmiştir. Ön veriler halihazırda raporlanan 240 tonluk kokain yakalamaları ile 2021 yılı toplamının daha da yüksek olacağını göstermektedir” dendi.

En yüksek miktarlarda kokainin, Belçika, Hollanda ve İspanya limanlarında ele geçirilmeye devam edildiği belirtilen raporda, Avrupa’nın farklı limanlarında artan yakalamaların, suç gruplarının kaçakçılık faaliyetlerini kokain risk algısının daha az yoğunlukta olabileceği limanlara doğru genişlettiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Raporda, 2020’de Belçika’da 70 ton, Hollanda’da 49 ton ve İspanya’da 37 ton ele geçirilen kokainin Avrupa genelinde ele geçirilen toplam kokain miktarının yüzde 73’üne karşılık geldiği belirtilerek, İtalya’da 13,4 ton Fransa’da 13,1 ton Almanya’da 11 ton ve Portekiz’de de 10 ton kokain yakalandığı kaydedildi.

Raporda geleneksel olarak kokain kaçakçılığı ve kullanımıyla ilişkilendirilmeyen Doğu Avrupa ülkeleri Yunanistan’da 1,8 ton Bulgaristan’da 1 ton Polonya’da 3,9 ton ve Türkiye’de ele geçirilen 2 ton kokainin rekor seviyelerde yakalamalar olduğu kaydedildi.

14 milyon kişi kokain denedi

Raporda AB’de 15 ila 65 yaşlarında 14 milyon kişinin kokain denediğinin tahmin edildiği vurgulandı.