  • BIST 2.393,56
  • Altın 961.335
  • Dolar 16.1041
  • Euro 17.2671
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Rapor: Rüzgar ve güneş son 12 ayda Türkiye'nin 7 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatını önledi

»
İklim ve enerji alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen düşünce kuruluşu Ember'ın bugün yayımladığı yeni bir rapora göre Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi, son 12 ayda 7 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatını önleyerek enerji ithalatı
Rapor: Rüzgar ve güneş son 12 ayda Türkiye'nin 7 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatını önledi

Türkiye, geçen yıl elektriğinin neredeyse üçte birini doğal gazdan üretti. Kuraklık nedeniyle azalan hidroelektrik kapasitesinin gazla telafi edilmesi gaz tüketiminde yeni bir rekor kırılmasına katkıda bulundu. Buna karşılık gaz fiyatlarında bir yılda yedi kattan fazla artış yaşandı ve bu, elektrik fiyatlarına altı kat artış olarak yansıdı.

Rapora göre Türk lirasındaki değer kaybı gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarına etkisini daha da artırdı ve gaz fiyatlarındaki değişikliklere karşı ülkenin kırılganlığını artırdı. Buna karşın, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen her bir birim elektrik üretimi, fosil yakıt ithalatını engelliyor.

1 Mayıs 2021 ile 30 Nisan 2022 arasında rüzgar ve güneş santralleri 46,3 TWh elektrik üretti. Eğer bu elektrik doğal gaz santralleri tarafından üretilseydi 7 milyar dolarlık fazladan ithalat yapılması gerekecekti. Üretimin maksimum seviyeye ulaştığı Mart 2022'de rüzgar ve güneşin sağladığı katkı 1 milyar doları geçti.Rapor, yenilenebilir enerjiye yatırımın Türkiye'de elektrik fiyatlarını düşürmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Buna göre Türkiye'nin süregelen elektrik piyasasında tavan fiyat uygulamaları elektrik üretim maliyetini değiştirmiyor, dolayısıyla maliyet yükünü hafiflemiyor.

Diğer taraftan Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi için kısıtlı kapasiteler ayrılıyor. Raporda ihale süreçlerinde ihale edilen kapasitelerden 10-15 kat daha fazla başvuru alındığının altı çiziliyor. Rüzgar ve güneşe tahsis edilen kapasitelerin yükseltilmesi ve yatırım iştahının daha verimli kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan: "Enerji kriziyle mücadele, özellikle güneş enerjisi gibi çok hızlı uygulanabilen çözümlere ihtiyaç duyuyor." diyor

Rapora göre Türkiye'de elektrik üretiminde geçtiğimiz yıldaki kapasite artışının yüzde 97'si yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Ancak Türkiye, son yıllarda elektrik talebindeki artışı karşılamaya yetecek kadar yenilenebilir enerji artışı sağlayamadı.

Türkiye, yıllık 8 GW kapasite ile Avrupa'nın en yüksek güneş paneli üretim kapasitesine sahip ancak her yıl 1 GW'tan daha az güneş santrali devreye alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomotivde kur zamları geri döndü: Bir haftada 35 bin TL zam23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:37
  • Gezi davası kararlarına karşı TMMOB Kadıköy’den seslendi: Ya hep beraber ya hiçbirimiz23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:55
  • Türkiye'de denetim yok, ucuz gıdaya talep çok23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:50
  • Azerbeycan bir caddesine Atatürk ismini verdi23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:56
  • ABD’li yetkililer konuştu: Erdoğan amacı Biden’la iletişimi artırmak22 Mayıs 2022 Pazar 18:17
  • Erdoğan’ın NATO açıklamalarını analiz ettiler: Zarar verir22 Mayıs 2022 Pazar 15:41
  • Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:14
  • Suriye’den Türkiye’nin 1 milyon Suriyeliyi geri gönderme planına tepki21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:54
  • Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte mahkeme celbi ve tebligatla tehdit21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:09
  • 7 milyon TL’lik ülküdaşlık!21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti