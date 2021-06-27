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Rapor: Son bir yılda Kolombiya'da kokain üretimi yüzde 8 arttı

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Kolombiya'da Başkan Ivan Duque'nin uyuşturucu çeteleriyle mücadelesine rağmen ülkedeki kokain üretimi artmaya devam ediyor. 2019'dan 2020 sonuna kadar ülkedeki potansiyel kokain üretimi yüzde 8 seviyesinde artış gösterdi.
Rapor: Son bir yılda Kolombiya'da kokain üretimi yüzde 8 arttı

Kolombiya'da Başkan Ivan Duque'nin uyuşturucu çeteleriyle mücadelesine rağmen ülkedeki kokain üretimi artmaya devam ediyor. 2019'dan 2020 sonuna kadar ülkedeki potansiyel kokain üretimi yüzde 8 seviyesinde artış gösterdi.

ABD Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi (ONDCP) cuma günü yayınladığı bir raporda, Kolombiya'da kokain üretiminde kullanılan koka ekinlerinin kapladığı alanın 2020 sonunda 245 bin hektara ulaştığı belirtildi.

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