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“Rapor yangından mal kaçırırcasına oylamaya sunuldu”

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“Rapor yangından mal kaçırırcasına oylamaya sunuldu”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP hükümetinin, Bakanlar Kurulu kararıyla, yasa hukuk tanımadan vatandaşlık dağıtma uygulamalarının sürdüğünü savundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla vatandaşlık verilen 198 kişinin vatandaşlık işlemlerinin hukuka aykırı olduğu iddia edildi.

Açıklamada, vatandaşlıklardan 182’sinin Bakanlar Kurulu’nca  zorunlu görülenlerin vatandaşlığa alınmasını düzenleyen ilgili yasa maddesine dayandırılarak verildiğine  dikkat çekilerek,  “İyi İdare Yasası’na göre gerekçesiz idari işlem yapılması hukuka aykırı olmasına karşın, bu işlemlerin hiçbirinde yurttaşlığa alınan kişinin yurttaşlığa alınmasının Bakanlar Kurulu’nca neden zorunlu görüldüğünün gerekçesi belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu işlemlerin tümü hukuka aykırıdır” denildi.

Resmi Gazete üzerinden yapılan çalışmanın  16 kişinin de Yasa’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendine dayanılarak yurttaş yapıldığını ortaya koyduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu madde, KKTC’ye olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişilerin yurttaşlığa alınmasını düzenlemektedir. Bu kişilerin hangi olağanüstü hizmetleri yapmış veya yapacak olduklarının da gerekçesi İyi İdare Yasası’na göre açıklanmalıdır ancak Bakanlar Kurulu kararlarında bu gerekçeler yoktur. Dolayısıyla bu işlemler de hukuka aykırıdır”.

Açıklamada, hükümetin göreve başlamasından beri, sağlık ve güvenlik konusunda yasada öngörülen raporlar alınmaksızın, “bunların ileride alınması kaydıyla”, “şartlı vatandaşlık” verilmesinin hukuka aykırı olduğunun, hukukçular ve hukuka duyarlı tüm çevreler tarafından belirtilmiş olmasına karşın bu hukuka aykırı uygulamaya devam edildiği, bazıları CTP’nin açtığı davalar sonucunda olmak üzere, 86 vatandaşlığın, sonradan, hukuka aykırı verildiği gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

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