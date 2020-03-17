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Raporla ilaç alan hastalar için rapor geçerlilik süresi 3 ay uzatıldı

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Raporla ilaç alan hastalar için rapor geçerlilik süresi 3 ay uzatıldı
Raporla ilaç alan hastalar için rapor geçerlilik süresi 3 ay uzatıldı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kronik hastalıklar nedeniyle Sağlık Kurulu Raporu ile ilaç alan hastaların Sağlık Kurulu geçerlilik süresi 3 ay uzatıldı. Sağlık Kurulu raporlarının yenilenmesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmadı.

Refakatçi ve ziyaretçi konusunda da kısıtlamaya gidildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, öte yandan 65 yaş üstü hastaların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurulu raporu ile ilaç alan hastalarımızın sağlık kurulu geçerlilik süresi 3 ay uzatılmıştır. Dolayısıyla sağlık kurulu raporlarını yenilemek için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmalarına gerek kalmamıştır.

Sağlık kurumlarımızda yatan hastalara refakatçi ve ziyaretçileri zorunlu olmadıkça kısıtlamaya gitmiş bulunmaktayız bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmelidir.

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan hastaların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları büyük önem taşımaktadır. Sosyal sigortalı hastaların sağlık karneleri yenilenmesine bakılmaksızın, 15 Nisan’a kadar uzatılmış olmasından dolayı sosyal sigortalara başvurmalarına gerek kalmamıştır.

Yurt dışından gelecek vatandaşların gözlem altında tutulacakları konaklama yerleri oluşturulmuş olup, 2 hafta süreyle izolasyon şartlarına uygun olarak misafir edilecekleri yerler hazır durumdadır.”

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