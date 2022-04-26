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Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti

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Rasıh Reşat, yazdığı bir köşe yazısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’ın “şikayeti ve şikayet merciinin gördüğü lüzum” üzerine, Dış Basın Birliği başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti

Rasıh Reşat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

“Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.”

 

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