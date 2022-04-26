Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti

Rasıh Reşat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.”
Rasıh Reşat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.”
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