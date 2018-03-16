Rasiha serdaroğlu ve Ayşegül İşbilen serbest bırakıldı

Verda Tunçbilek ve Taner Okburan, yargılanma sürecinde 9 ay 7 gün süre cezaevinde kalmaları nedeniyle de 25 gün sonra tahliye olacak.
Fahri Karagözlü’nün mahkumiyeti ise 6 ay sonra birecek.
Bu arada Ayşegül İşbilen’in ayrıca KKTC vatandaşı olmaması sebebiyle İçişleri Bakanlığı’na sınır dışı edilmemesi için müracaatta bulunulmuştu. Ayşegül İşbilen’in ülkeden ihraç edilmemesi için avukatının bugün Yüksek İdare Mahkemesi’ye dava dosyalaması bekleniyor.
Öte yandan davayla ilgili olarak eşi Rasiha Serdaroğlu yargılandığı sırada 3 tanığa ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında açılan dava da bugün görüşülecek.
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