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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

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Televizyonda katıldığı bir spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve zorla getirme kararına rağmen duruşmalara katılmayan köşe yazarı ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verild
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Kütahyalı hakkında Beyaz TV'deki programda sarf ettiği sözlerle ilgili olarak "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nin avukatı Esennur Ezgi, müvekkillinin zatürre hastalığına yakalandığını belirterek 9 günlük hastane raporunu mahkemeye sundu.

Şikayetçi dernek avukatları ise, sanığın yargılamayı uzatmaya yönelik davrandığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara katılmadığı, bu celse de hasta olduğuna dair rapor sunduğunu belirterek yargılamanın uzamasına yönelik hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında savunması alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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