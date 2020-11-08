Rasim Ozan Kütahyalı:"Yapma Berat Bey. İstifanı geri al lütfen.Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır. ''

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifası sonrası 'yapma' derken, "Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün akşam saatlerinde 'sağlık sorunlarını' öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Albayrak'ın politikalarının en büyük savunucularından Kütahyalı, istifa kararının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında Albayrak'a 'Görevini bırakma' derken, şu ifadeleri kullandı:

"Yapma Berat Bey. İstifanı geri al lütfen... Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır. Yine eski düzene dönülebilir. Türkiye anti-ithalat ve imalat-ihracat devrimini yapmak zorunda. Görevini bırakma."