Raşit Şenkaya: İthal et kararı, tek taraflı alınan bir karar

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne yaptığı açıklamada, ithal et kararının tek taraflı alınan bir karar olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) desteğiyle konvoy halinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gelerek basın açıklaması yaptıktan sonra bakanlık binası önüne "siyah çelenk" bıraktı.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya yaptığı basın açıklamasında, birlik tarafından herhangi uzlaşı sağlanmadan, tek taraflı alınan bir karar olduğunu söyledi.

Yapılan gider ve maaliyetlerin ortaya konulmasına rağmen, birliğe inanç belirtilmediğini söyleyen Şenkaya, narh uygulamasının uzatıldığını söyledi. Hükümetin vediği sözü de tutmadığını söyleyen Şenkaya, ülkeye getirelecek taze etin de getirilmediğini vurguladı.

Hayvancılar Birliği’nin dün almış olduğu karara işaret ederek konuşan Şenkaya, belirlenen hayvan fiyatları karşısında narh kararına uyulmasının mümkün olmadığını açıkladı.