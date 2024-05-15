  • BIST 10135.98
  • Altın 2459.504
  • Dolar 32.277
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Raşit Şenkaya: İthal et kararı, tek taraflı alınan bir karar

» »
Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne yaptığı açıklamada, ithal et kararının tek taraflı alınan bir karar olduğunu ifade etti.
Raşit Şenkaya: İthal et kararı, tek taraflı alınan bir karar

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) desteğiyle konvoy halinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gelerek basın açıklaması yaptıktan sonra bakanlık binası önüne "siyah çelenk" bıraktı.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya yaptığı basın açıklamasında, birlik tarafından herhangi uzlaşı sağlanmadan, tek taraflı alınan bir karar olduğunu söyledi.

Yapılan gider ve maaliyetlerin ortaya konulmasına rağmen, birliğe inanç belirtilmediğini söyleyen Şenkaya, narh uygulamasının uzatıldığını söyledi. Hükümetin vediği sözü de tutmadığını söyleyen Şenkaya, ülkeye getirelecek taze etin de getirilmediğini vurguladı.

Hayvancılar Birliği’nin dün almış olduğu karara işaret ederek konuşan Şenkaya, belirlenen hayvan fiyatları karşısında narh kararına uyulmasının mümkün olmadığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'deki yasadışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan 8 kişiden 7'si ihraç edildi15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:50
  • Sağanak yağmur bekleniyor15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:44
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:50
  • Asgari Ücret ne olacak?15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:49
  • Dinçyürek: Nalbantoğlu Hastanesi’ne daha çağdaş bir acil servis kazandıracağız14 Mayıs 2024 Salı 16:42
  • Ersin Tatar: Holguin, ortak zemin olmadan tarafları müzakere sürecine sürüklemeye çalıştı14 Mayıs 2024 Salı 16:33
  • Selma Eylem: Saldırılara ve itibarsızlaştırmalara izin vermeyeceğiz14 Mayıs 2024 Salı 16:32
  • Döveç Group'a 'Kuzey Kıbrıs'ta Yılın İnşaat Firması' Ödülü...14 Mayıs 2024 Salı 16:29
  • Meclis Araştırma Komitesi toplandı14 Mayıs 2024 Salı 15:44
  • Güzel Lefke Zeytinyağları’nın da ürünleri “tağşişli” çıktı!14 Mayıs 2024 Salı 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti