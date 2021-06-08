Ratko Mladiç: Eski Bosnalı Sırp generale verilen ömür boyu hapis cezası onandı

Temyiz Mahkemesi, Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutulan Mladiç'e verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.

Uluslararası mahkeme tarafından 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen eski Sırp General, karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Geçen yıl Ağustos ayında yapılan temyiz duruşmasında, Ratko Mladiç'in avukatları, Sırp liderin "planlanmamış olaylarla" ilgili yanlış şekilde cezalandırıldığını savunmuştu.

Daha önce yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç'e karşı savcılar, 1992'de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerektiğini savunmuştu.

Ratko Mladiç, Boşnak ve Hırvatlara karşı savaşan Bosnalı Sırp askerlerin komutanlığını yaptığı yıllarda savaş suçu işlediği gerekçesiyle 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme 2017'de, savaş suçu işlemek, insanlığa karşı suç ve 8 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle Mladiç'i ömür boyu hapis cezası çarptırmıştı.

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Sırp general, Bosna-Hersek'te diğer bölgelerde gerçekleştirilen soykırımlardan ise beraat etmişti.

Savcılar, Mladiç'in bu suçlardan da ceza alması için temyiz başvurusu yapmıştı.

Mladiç, Srebrenitsa dışındaki yerleşim yerlerindeki soykırım suçlamalarından yine beraat etti.

Ancak daha önce suçlu bulunduğu 10 suça ilişkin itirazı temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Mladiç'in suçlu bulunduğu diğer davalara ilişkin kararı yerinde buldu.

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Eski Sırp general, Bosna-Hersek'te etnik temizlik emri vermediğini ve askerlerin kendi inisiyatifleriyle hareket ettiğini iddia etti. Ancak mahkeme bunun doğru olmadığına karar verdi.

Ratko Mladiç'in ömür boyu hapis cezasını nerede çekeceği henüz belli değil. Geçen ay, eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic'in cezasını İngiltere'deki bir hapishanede çekeceği duyurulmuştu.

Temyiz mahkemesi kararı, 10 yıl süren davayı sona erdirmiş oldu.

Mladiç'in temyizdeki mahkumiyeti, birkaç yıl önce kapatılan Eski Yugoslavya için kurulan Uluslarası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) son kararlarından biri oldu. Mahkeme boyunca 90 kişi farklı suçlardan mahkum edildi.

Mladiç, Bosna-Hersek'te 1995'te sona eren savaşın ardından, ailesi ve güvenlik güçlerinin yardımıyla yıllarca Sırbistan'da saklanmış; 2011 yılında ülkenin kuzeyinde bir akrabasının evinde yakalanarak Lahey'e iade edilmişti.

Temyiz duruşmasını, 5 yaşında Srebrenitsa'daki toplu katliama tanıklık eden ve bugün 26 yaşında olan Almasa Salihovic'in de aralarında bulunduğu kurban yakınları da izledi.