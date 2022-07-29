Rauf Denktaş Üniversitesi birinci mezunlarını meslek hayatına uğurladı

Büyük Han’da 22 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilen tören ile Rauf Denktaş Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, bölüm başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve velileri katıldı.

İlk mezun adaylarının tören alanına girişi ile başlayan törende, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmalarını yaptı. Hukuk Fakültesini birincilik ile bitiren Yeten Erbildim ve Mimarlık ve Mühendislik Fakültesini birincilik ile bitiren Ousmane Bah konuşmalarının ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak tarafından ödüllerini aldılar.

Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Yeten Erbildim konuşmasında almış oldukları hukuk eğitiminin ilk günden son güne kadar her yönüyle farkını ortaya koyduğunu belirterek, “Bizler şanslıyız ki eğitimin en güzelini, en kalitelisini ve en etkilisini eğitim anlayışı olarak benimsemiş olan Rauf Denktaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluyoruz.” dedi. Öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki iletişimin kuvvetli olmasına değinen Erbildim, bu kuvvetli iletişim sayesinde öğretim üyelerinin tecrübelerinden faydalanabildiklerini ve sorunlarını paylaşabilme imkanına sahip olmanın onlar için çok büyük bir şans ve ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi birincisi Ousmane Bah konuşmasında, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin sağlamış olduğu kaliteli eğitim sayesinde hayatında yeni bir sayfa açmak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu ve bunun için de tüm Rauf Denktaş Üniversitesine teşekkürlerini iletti. Rauf Denktaş Üniversitesi’nin büyük bir aile olduğunu ve her bir çalışanın öğrencileri daha iyi olmaları ve daha iyi bir toplumda fark yaratmaları için güven verdiklerine değinen Bah, “Gini'den Kuzey Kıbrıs'a gelmek kolay bir karar olmadı. Şimdi, bunun doğru karar olduğunu anlıyorum. Bu güzel ada bana sadece iyi bir eğitim vermekle kalmadı, aynı zamanda beni yeni kültürle, güzel doğayla ve kibar insanlarla tanıştırdı.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak yapmış olduğu konuşamda üniversitedeki kısa sürede elde edilen başarıların rastlantı olmadığından bahsederken, disiplinli ve doğru stratejilerle Üniversitenin misyonu doğrultusunda hareket etmenin önemini vurgulayarak mezunları bugünlere getiren en iyi bilgi, beceri ve yetkinliklere teçhiz eden ve emeklerini esirgemen öğretim üyelerine teşekkürlerini iletti. Rauf Denktaş Üniversitesi hukuk programının, Türkiye ve KKTC’deki Hukuk programları arasında FIBAA (Alman Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilen ilk ve tek program olmasına değinen Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, “Barolar Birliği ile İş Birliği Anlaşması olan ilk ve tek Üniversiteyiz. Topluma hizmet çerçevesinde Sürekli Eğitim Merkezimiz “Barolar Hazırlık Sınavı Kursları” düzenledi. Hem akademik hem de aynı zamanda pratik deneyimi olan hocalarımızın düzenlediği kursa, 7 öğrenci ve 11 avukat katıldı.” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş konuşmasında ise üniversite kurma hayalinin çocukluğuna dayandığını ve 2015 yılında tüm emeklerinin karşılığı olarak zorlu bir süreçten sonra “Açma İzni” alındığı zamanki mutluluk ve gururunu belirterek “Üniversitemiz, araştırma ve eğitimin birlikteliğine; eğitimin özgürlüğüne ve akademinin özerkliğine inanmakta ve bu ilkeler etrafında faaliyetini sürdürmektedir. Hedefimiz sadece bilgi aktaran bir kurum olmak değil ama özellikle içerisinde yaşadığımız toplumumuzla ilgili bilgi de üretmektir. Bu yönde yatırımlarımız ve çalışmalarımız da devam etmektedir.” dedi. Mezun olan öğrencileri tebrik edip, meslek hayatlarında başarılar dileyen Rauf Denktaş konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir” sözleri ile tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büyük devlet adamlığından bahsederken, adaya ilk kez Türk ordusunun gelmesi sırasında verdiği mücadeleden örnekler verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu toprakları şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Töre, bu emanete her zaman sahip çıkmak gerektiğini ifade etti. Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin, bu ülkede kurulan en önemli üniversitelerden biri olduğunu ve kuran herkese canı gönülden teşekkürlerini iletti. Mezun olan öğrencilere “Rauf Denktaş” ismini gittikleri ülkelere de götürmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin ilk mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş’ı, yaptığı yatırımlar ve ülkemizin gelişmesi yönünde verdiği hizmetlerden dolayı kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın isminin bu şekilde yaşatılmasının ‘bize yakışan’ olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin daha da gelişerek büyümesi temennisinde bulundu. Üniversitenin Lefkoşa şehri için de önemli bir hizmet olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf R. Denktaş’ın kurduğu cumhuriyetin insanlık ve bağımsızlık için bir halkın neler yapabileceğini gösterdiğini kaydetti. Denktaş’ın egemenlik vurgusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin önemini dile getirdi.

Mezun olan öğrencilerin toplu hatıra fotoğraf çekimin arından, mezunların keplerini atmasıyla tören sona erdi.