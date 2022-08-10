Rauf Denktaş Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 20 Ağustos’ta Yapılacak

Sınavda ilk 25 sırayı alacak öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu yanında POLMER Araştırma Merkezinde de staj, eğitim ve araştırma imkanı verilecek.

İlk mezunlarını 2021-2022 yılında veren KKTC’nin en genç üniversitelerinden Rauf Denktaş Üniversitesinin (RDÜ) ücretsiz Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 20 Ağustos günü yapılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre burs sınavında ilk 25 sırayı alacak öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu verileceği belirtilirken, POLMER Araştırma Merkezinde de staj, eğitim ve araştırma imkanı verilecek. Sınavda ilk 25 dışında sıralamaya girecek olan öğrencilere de yüzde 90, 80 ve 75 oranında eğitim bursları verilecek.

Yapılan açıklamaya göre 2 saat sürecek olan sınavda öğrencilere 20 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 30 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimlerinden olmak üzere toplam 90 soru yöneltilecek.

20 Ağustos Cumartesi günü üniversitenin Abdi Çavuş Sokak-Lefkoşa’da bulunan Surlariçi Yerleşkesinde yapılacak olan sınav için 19 Ağustos Cuma saat 19.00’a kadar başvuru yapılabilecek. Adaylar online olarak https://basvuru.rdu.edu.tr adresinden sınava başvuru yapabilecek ve sonuçlar 20 Ağustos 2022 Saat 18:00 itibariyle https://sonuc.rdu.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sınava girecek olan adaylar, kimlik ya da pasaportlarının yanı sıra başvurularda otomatik olarak verilecek kayıt numaralarını ibraz edecekler.

Giriş ücretinin alınmayacağı sınavla ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenler 0392 600 16 16 numaradan gerekli bilgileri alabilecekler.

Adını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan alan ve öğretime 2018-2019 yılında başlayan üniversitede 4 fakülte bulunuyor. Bünyesinde iki yüksek okul ve bir de enstitü bulunan üniversitede toplam 18 program bulunuyor.