  • BIST 1.550
  • Altın 444,704
  • Dolar 7,4877
  • Euro 9,1047
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPilli: 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük anıt mezarlarında fidan dikimi yapılıyor

» »
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarında ağaçlandırma çalışması yapıyor.
Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük anıt mezarlarında fidan dikimi yapılıyor

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarında ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden verilen bilgiye göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarı civarına dün Orman Dairesi ve Gönyeli Belediyesinin iş birliği çerçevesinde temin edilen 50 adet fıstık çamı dikildi. Dikim sonrasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Değer Denktaş’a katkı ve katılımlarından dolayı anı plaketleri verildi.

Dr. Fazıl Küçük için Anıttepe’de 15 Ocak’ta düzenlenecek tören sonrası Orman Dairesince sağlanacak fidanların dikiminin yapılacağı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalandılar12 Ocak 2021 Salı 17:23
  • Erhürman: Seçim maksatlı "icraat" yapacak zamanı tanımayacak sürede sandığa gidilmeli12 Ocak 2021 Salı 17:16
  • “Denktaş, tarihteki değişmez yerini her zaman koruyacak”12 Ocak 2021 Salı 16:48
  • Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili protokol yenilendi12 Ocak 2021 Salı 16:47
  • Bakan Evren Dr. Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının Sene-i Devriyesi dolayısıyla anma Mesaj Yayımladı12 Ocak 2021 Salı 16:45
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!12 Ocak 2021 Salı 16:43
  • “O öldükten sonra biz de toplum da babasız kaldı”12 Ocak 2021 Salı 16:13
  • KAMUSEN’den Grev Uyarısı12 Ocak 2021 Salı 16:11
  • Özkıraç: “Kıb-Tek’in Özelleşmesine Hayır Diyoruz”12 Ocak 2021 Salı 16:10
  • CTP:''Bu kaostan ancak iradeyle çıkabiliriz''12 Ocak 2021 Salı 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti