Rauf Denktaş'ın 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasında flaş gelişme!

Yeni Bakış Gazetesi bugünkü manşet haberinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın oğlu, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş'ın MRB İnşaat Şirketinden 1 Milyon Dolar rüşvet için el sıkıştığını yazdı. Rauf Denktaş'ın ilgili gazete ve yöneticileri hakkında kanuni işlem başlattığı öğrenilirken, MRB İnşaat Şirketi sahibi Ertuğ Dilaver’de konuyla ilgili açıklamada bulunarak iddiaları reddetti.
Dilaver, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
KKTC’de yayın yapmakta olan bir gazetede şahsım ile ilgili ortaya
atılan çirkin iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapmak elzem hale
gelmiştir.
Çamur at izi kalsın mantığıyla, siyasi makamlarla hesaplaşma uğruna
olduğunu düşündüğümüz bu yayınlarda ismimin geçirilmesi ve şahsım ile
temsil ettiğim kuruluşların adının karıştırılmasına katiyen
tahammülümüz olmadığını ve buna karşılık tolerans da
göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
Gazetede ifade edilen çirkinliği doğuracak bir izin söz konusu
olmamıştır. Olmadığı gibi, kurumlarımız işlerini rüşvet ile yürütecek
kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değildirler.
Sorumluluğumdaki kuruluşlar devlete olan yükümülüklerini bir eksiksiz
yerine getiriyor ve bugüne kadar yasal çerçeve dışında hiçbir
talebimiz de olmamıştır.
Şahsımı ve temsil ettiğim şirketleri böylesine çirkin bir sarmalın
içine çekmeye çalışan başta yayın kuruluşundan ve bu yalanları
yayanlardan hukuk karşısında hakkımızı arayacağımızı, ve insanları
karalamak üzerine kurulu bu yalan makinesinin yaptıklarının yanına
kalmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz.
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