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Rauf Denktaş'ın 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasında flaş gelişme!

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Rauf Denktaş'ın 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasında flaş gelişme!
Yeni Bakış Gazetesi bugünkü sayısında Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş'ın MRB İnşaat Şirketinden 1 Milyon Dolar rüşvet için el sıkıştığını yazmıştı. MRB İnşaat Şirketi sahibi Ertuğ Dilaver’den kamuoyu açıklaması geldi.

Yeni Bakış Gazetesi bugünkü manşet haberinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın oğlu, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş'ın MRB İnşaat Şirketinden 1 Milyon Dolar rüşvet için el sıkıştığını yazdı. Rauf Denktaş'ın ilgili gazete ve yöneticileri hakkında kanuni işlem başlattığı öğrenilirken, MRB İnşaat Şirketi sahibi Ertuğ Dilaver’de konuyla ilgili açıklamada bulunarak iddiaları reddetti.

Dilaver, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KKTC’de yayın yapmakta olan bir gazetede şahsım ile ilgili ortaya

atılan çirkin iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapmak elzem hale

gelmiştir.

Çamur at izi kalsın mantığıyla, siyasi makamlarla hesaplaşma uğruna

olduğunu düşündüğümüz bu yayınlarda ismimin geçirilmesi ve şahsım ile

temsil ettiğim kuruluşların adının karıştırılmasına katiyen

tahammülümüz olmadığını ve buna karşılık tolerans da

göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Gazetede ifade edilen çirkinliği doğuracak bir izin söz konusu

olmamıştır. Olmadığı gibi, kurumlarımız işlerini rüşvet ile yürütecek

kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değildirler.

Sorumluluğumdaki kuruluşlar devlete olan yükümülüklerini bir eksiksiz

yerine getiriyor ve bugüne kadar yasal çerçeve dışında hiçbir

talebimiz de olmamıştır.

Şahsımı ve temsil ettiğim şirketleri böylesine çirkin bir sarmalın

içine çekmeye çalışan başta yayın kuruluşundan ve bu yalanları

yayanlardan hukuk karşısında hakkımızı arayacağımızı, ve insanları

karalamak üzerine kurulu bu yalan makinesinin yaptıklarının yanına

kalmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz.


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