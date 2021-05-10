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Rauf Denktaş'ın eski danışmanından TRT dizisine tepki: Geri zekalı mısınız?

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Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, TRT'nin 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisine tepki gösterdi: 'Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak?'
Rauf Denktaş'ın eski danışmanından TRT dizisine tepki: Geri zekalı mısınız?

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, TRT'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde Denktaş'ın kafasına silah dayandığı sahneye tepki gösterdi. İsmail'in Twitter hesabından dizi hakkında attığı tweetler, dün gece sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 

Dizinin 6. bölümünde, Kıbrıslı Rum silahlı örgütü (EOKA) üyesi Nikos Sampson'ın Rauf Denktaş'ın başına silah dayadığı sahneye sosyal medya hesabından tepki gösteren İsmail, "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak?" ifadelerini kullandı. 

İsmail, sahneye ilişkin ayrıca, "Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi? Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" dedi.

'UYDURUK TARİH YARATMA YÖNÜNDEKİ ÇABALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

İsmail, sosyal medya hesabından 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin final yapacağı iddiasını da paylaşarak, "İnşallah doğrudur. Uyduruk tarih yaratma ve milli mücadele liderlerimizi aşağılama yönündeki çabalara geçit vermeyeceğiz" dedi. 

 DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

“TRT'nin ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin 4. bölümünde 1963'de Lefkoşa'nın düştüğü, EOKA'nın Türk karargâhını ele geçirdiği iddia edildi. Bu uydurmadır” diyen İsmail, söz konusu olayın tam tersi şekilde sonuçlandığını yazarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

“EOKA, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) direnişini kırıp Türk bölgesine giremedi. Aksine stratejik 2 yüksek bina ve bir fabrikayı kaybetti. Bu uydurmaların nedeni ne?”

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