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Rauf Denktaş'la ilgili ağır iddia!

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Rauf Denktaş'la ilgili ağır iddia!
Yeni Bakış Gazetesi bugünkü sayısında Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş'ın 1 Milyon Dolar rüşvet aldığını yazdı. Rauf Denktaş'ın da bu iddialardan sonra gazete ve yöneticilerini mahkemeye verme kararı aldığı söyleniyor

Yeni Bakış Gazetesi bugünkü manşet haberinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın oğlu, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş'ın MRB İnşaat Şirketinden 1 Milyon Dolar rüşvet için el sıkıştığını yazdı.

Bu haber üzerine Rauf Denktaş'ın ilgili gazete ve yöneticileri hakkında kanuni işlem başlattığı öğrenildi.

Gazetenin haberi şöyle:

"Maliye Bakanı Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ın ortağı olduğu M.R.B  İnşaat Şirketi,  Zeus Otele ekstra kat çıkmak için izin ile,  projesinde kumarhane izni olmayan ve yeni inşa edilecek olan Galaxy Otele  de kumarhane izni için Ertu Dilaver adlı işadamından  1Milyon dolar karşılığı sterlin rüşvet el sıkıştı.

KAT VE KUMARHANE İZNİ

Yeni Bakış’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Ertu Dilaver adlı iş adamı Girne’de sahibi olduğu Zeus Otel’e ekstra kat çıkmak ve arsasını  İşadamı Yahya Kurt’tan satın aldığı ve inşasına başlayacağı  projesinde kumarhane izni olmayan  Galaxy Otel’e kumarhane izni alma girişimlerinde başarılı olamayınca çareyi Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ın 3 ortağından biri olduğu M.R.B   ( Diğer iki ortak Mehmet Yücel ve Burak Başlılar) adlı İnşaat Şirketine başvurdu.

Rauf Denktaş adına  işadamı Eru Dilaver’le görüşmeleri yürüten şirketin diğer bir ortağı Mehmet. D. Yücel İşadamı Dilaver’e bu işi halledebileceklerini karşılığında ise 1Milyon Dolar karşılığı sterlin talep ettiklerini belirtti.

PARA HESABA YATTI İZİNLER ALINDI

Ertu Dilaver’in teklifi kabul etmesi üzerine söz konusu paranın yarısı M.R.B ortaklarından Mehmet Yücel’e teslim edilirken diğer yarısı ise izinlerin alınmasının ardından verilmesi koşuluyla el sıkışıldı.

M.R.B’YE İZİNLERİ KİM VEYA KİMLER NE KARŞILIĞINDA VERDİ?

Burada merak edilen önemli bir başka nokta ise M.R.B İnşaat Şirketi yöneticilerinin bu izinleri alacaklarını taahhüt ederken  devlet içinden kime veya kimlere güvendikleri ve o şahıslara da ne kadar rüşvet teklif ettikleri.

AMSTERDAM DA TATİL VE SATIN ALINAN RALLİ ARABASI

Bu arada, Yeni Bakış’ın elde ettiği bir başka bilgiye göre, M.R.B şirketi ortakları başardıkları bu büyük işin ardından Hollanda’nın Başkenti  Amsterdam’da  tatile çıkarken, Mehmet Yücel’in de bir ralli arabası satın aldığı belirtildi..."

MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ

Bu arada haberin yayınlanmasından sonra sosya medyadan bir açıklama yapan Rauf Denktaş, "Yazdığınız haberi ısbatlamakta yükümlüsünüz. Verilmeyecek hesabımız yok mahkemede görüşmek üzere..."

ifadesini kullandı...

 

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