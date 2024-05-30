Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve çevresi düzenlenip, yenileniyor...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesindeki Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı, Cumhuriyet Parkı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi’nin ilk etap çalışmaları başladı.

4 ayda tamamlanması öngörülen ilk etapta çevre düzenlemesi, beton zeminlerin yenilenmesi ve ilavesi, bitkisel peyzaj, sulama sistemi, oturma grupları, kay kay alanı, Rauf Raif Denktaş anı duvarı ve bilgi panoları yapılacak.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaklaşık 10 gün önce başlayan ilk etap çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Ataoğlu’na, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Milletvekili Serhat Akpınar, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ile bürokratları eşlik etti.

Ataoğlu ve heyeti, incelemelerin ardından Anıt Mezarda saygı duruşunda bulundu ve dua etti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu yaptığı açıklamada, uzun zamandır uğraş verdikleri Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı sonrasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile protokol imzalandığını hatırlatarak, projenin iki etaptan oluşacağını kaydetti.

Projenin birinci etabına yaklaşık 10 gün önce başlandığını belirten Ataoğlu, birinci etaptan önce üç kez ihaleye çıkıldığını ancak dosya alınmış olmasına rağmen teklif verilmediğini söyledi. Capiton Şirketi’nin teklif vererek, ihaleyi almasının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Ataoğlu, şirkete ve DAÜ’ye teşekkür etti.

İkinci etabın başlatılması ve keşif çalışması hakkında da mevcut bir şirket varken yapılabileceklere dair görüşme yaptıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, ikinci etap ihalesine, birinci etap projesi tamamlandıktan sonra çıkılabileceğini söyledi.

Projeyi KKTC’nin her bir bireyinin asli görevi olarak düşünerek üstlendiklerini kaydeden Ataoğlu, Denktaş ailesinin fikirlerini de alarak, onlarla istişare içerisinde projeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Proje için emek veren herkese teşekkür eden Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve askerle iş birliği içerisinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarının bakım ve onarımlarının yapılacağını söyledi.

Bir soru üzerine, projenin ilk etabının dört ayda içerisinde tamamlanacağını ifade eden Ataoğlu, ağaçlandırmanın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle 15-20 gün öteleme yaşanabileceğini dile getirdi.

Mevcut şirket varken ikinci etap için ihaleye çıkılamayacağını kaydeden Fikri Ataoğlu, ancak ilk etap projesinde bazı ilave çalışmalara yer verilebileceğini söyledi.

İkinci etapta çok fazla zaman gerektirecek çalışma olmadığını belirten Ataoğlu, en fazla elektrik çalışmasında emeğe ihtiyaç olacağını ifade etti. İkinci etapta elektrik dışında çocuklara yönelik oyun alanları ve telleme yapılacağını ifade eden Ataoğlu, alanın tellenmesinin ilk etapta tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.

“Burayı askerin kontrolüne mi vermeyi planlıyorsunuz?” sorusu üzerine Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, geçmişte bu konuları görüştüklerini, yine görüşeceklerini belirterek, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarının askerin kontrol ve yönetimi altında olabileceği şekli yaratmaya çalıştıklarını kaydetti. Ataoğlu, sadece askerin nöbet değişimini izlemek için gelebilecek ziyaretçiler dahi olabileceğini ifade etti.

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı, Cumhuriyet Parkı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi’nin ilk etabında, çevre düzenlemesi, beton zeminlerin yenilenmesi ve ilavesi, bitkisel peyzaj, sulama sistemi, oturma grupları, kay kay alanı, Rauf Raif Denktaş anı duvarı ve bilgi panoları yapılacak işler arasında yer alıyor.

İkinci etapta ise, elektrik sistemi yenilenecek, çocuk oyun alanları yapılacak ve alan tellenecek.