  • BIST 1.446
  • Altın 524,428
  • Dolar 8,6261
  • Euro 10,5065
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

» »
Rauf Raif Denktaş Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Değer Denktaş ile Orhan Kürşat Belediye Başkanı İsmail Arter’e biz nezaket ziyaretinde bulundu.
Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Rauf Raif Denktaş Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Değer Denktaş ile Orhan Kürşat Belediye Başkanı İsmail Arter’e biz nezaket ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan İsmail Arter’e Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Rauf Denktaş Gençlerle Sohbet” ve “Kıbrıs Girit olmasın” isimli kitaplarını takdim etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kürşat, bu kadar zamandır yanlarında olduğu ve Vakfa verdiği destekten dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, bundan sonrası için somut projelerle ilgili taleplerinin olacağını söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, Rauf Raif Denktaş Vakfı ile pandemiden dolayı bir araya gelme imkanı azalsa da gönüllerinin her zaman bir olduğunu ifade ederek, Denktaş Vakfı ile geçmişte güzel projeleri olduğunu, bundan sonra çalışmalara devam ederek kaybedilen zamanı telafi edeceklerini, sürpriz projeler hazırlığında olduklarını söyledi. Her zaman saygı ve sevgi ile andığı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a değer verdiğini, kitaplarını okuduğunu eksik olan kitaplarını da tamamlayacağını ifade eden Başkan Arter, Vakfın verdiği hizmetlerin de  takdire şayan olduğunu söyledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı04 Haziran 2021 Cuma 11:17
  • Green Pedal'dan Arter'e ziyaret03 Haziran 2021 Perşembe 19:29
  • Altıok: Çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar01 Haziran 2021 Salı 18:04
  • Kurşun: Risk analizleri yenilenmeli ve Covid-19’a göre revize edilmeli01 Haziran 2021 Salı 18:02
  • Geçitkale daimi SİHA üssü oluyor!30 Mayıs 2021 Pazar 16:42
  • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası geçiş kapılarının açılmasını talep etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:15
  • Mağusa'da 7 sivil toplum örgütü, KTEZO'nın kapıların açılması eylemine destek açıkladı25 Mayıs 2021 Salı 15:33
  • Gazimağusa Belediyesi 9 Bin Tonluk Asfalt Döküm Çalışmalarını Tamamladı24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:02
  • Gazimağusa Belediyesi 9 Bin Tonluk Asfalt Çalışmalarını Tamamladı24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:22
  • 2 Ay Hapis Yatacak!22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti