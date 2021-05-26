Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin kuruluş yıldönümünde mesaj yayınladı.

Bugün 26 Mayıs 1993

ülkemizde kanser hastalarına umut ışığı gibi doğan

Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin kuruluş yıldönümü

Bı tarih Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’in babası Veli Cambulat’ın kanserden yurtdışında ölüm yıldönümü.

Başka hastalar yurtdışında sevdiklerinden uzakta tedaviye muhtaç olmasın, yurtdışında bir başına vefat etmesin, ülke içinde uzmanlarla merkezlerin hayata geçmesi Andıyla Dernek kuruldu.

Dernek bugün on binlerce hastaya umut olmuş

Onkoloji merkezlerinin kurulması ülkeye cihaz ve onkologların getirilmesinde imzalar atmış,

Kanser konusunda erken tanı bilincinin yerleşmesinde Sürekli çabalar sarf etmiştir

Bu bağlamda 28. Yaşını kutlayan Dernek, tüm hastalara şifalar, kaybedilen hastalara da Allahtan rahmet dileyerek, bu süreçte her şekilde Derneğin var olmasına katkı koyan yediden yetmişe herkese

Her Bir Hasta adına teşekkür etti.

Saygılarımla

Raziye Kocaismail

Dernek Başkanı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği