Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin kuruluş yıldönümünde mesaj yayınladı.

Bugün 26 Mayıs 1993
ülkemizde kanser hastalarına umut ışığı gibi doğan
Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin kuruluş yıldönümü
Bı tarih Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’in babası Veli Cambulat’ın kanserden yurtdışında ölüm yıldönümü.
Başka hastalar yurtdışında sevdiklerinden uzakta tedaviye muhtaç olmasın, yurtdışında bir başına vefat etmesin, ülke içinde uzmanlarla merkezlerin hayata geçmesi Andıyla Dernek kuruldu.
Dernek bugün on binlerce hastaya umut olmuş
Onkoloji merkezlerinin kurulması ülkeye cihaz ve onkologların getirilmesinde imzalar atmış,
Kanser konusunda erken tanı bilincinin yerleşmesinde Sürekli çabalar sarf etmiştir
Bu bağlamda 28. Yaşını kutlayan Dernek, tüm hastalara şifalar, kaybedilen hastalara da Allahtan rahmet dileyerek, bu süreçte her şekilde Derneğin var olmasına katkı koyan yediden yetmişe herkese
Her Bir Hasta adına teşekkür etti.
Saygılarımla
Raziye Kocaismail
Dernek Başkanı
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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