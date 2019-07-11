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“Re Aleksi” isimli tahıl tohumunun sunumu gerçekleştirildi

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Daha dayanıklı ve üretken plantasyonun yaratılması ve çevrenin korunması amacıyla “Re Aleksi” adını taşıyan öncü tahıl tohumunun sunumunun gerçekleştirildiği belirtildi.
“Re Aleksi” isimli tahıl tohumunun sunumu gerçekleştirildi

Alithia gazetesi söz konusu tohumun tanıtımının  Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis tarafından yapıldığını belirtti. 

Habere göre Tarım Bakanı Kadis yaptığı konuşmada, “Re Aleksi” isminin seçilmesinden söz ederken “Re Aleksi” isyanının, bu öncü tohumun tarım sektörüne getireceği devrimle birbirine benzediğini ifade etti. 

Tohumun ismini aldığı “Re Aleksi” (halkın isyanın ardından bir kölenin Kral Aleksi olarak tahta çıkarılması ve halkın ona biat etmesi olarak tarihte yer alıyor) hakkındaki tarihsel olaylara da değinen Kadis, 1426’da, sefalet çeken  Kıbrıslıların, Aleksi komutasında Ada’nın büyük bir bölümünü kontrol altına almayı başardıklarını ve kendi yönetimlerini kurduklarını da anlattı. 

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