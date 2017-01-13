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Real Madrid, Barcelona'nın rekorunu kırdı

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Real Madrid, Barcelona'nın rekorunu kırdı
Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda konuk olduğu Sevilla karşısında beraberliği 90+3'te gelen golle kurtarırken, yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve Barcelona'nın rekorunu kırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Kral Kupası'nda Sevilla ile berabere kalıp yenilmezlik serisini 40 maça çıkararak en büyük rakibi Barcelona'yı geride bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan 2016'da Wolfsburg deplasmanında 2-0 kaybettiği çeyrek final ilk maçından bu yana 281 gündür yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, bu süreçte 30 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

23 La Liga, 10 UEFA
Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Kral Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası maçında kaybetmeyen Madrid ekibi, 39 maçla Barcelona ile paylaştığı "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu ele geçirdi.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Real Madrid, geçen yıl ve bu sezon çıktığı maçlarda üst düzey performans sergiledi. Eflatun-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda kırdığı rekorla İspanya tarihine geçti.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde La Liga'nın 17. haftasında Granada'yı 5-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Real Madrid, 2015-2016 sezonunda Luis Enriqueli Barcelona'ya ait olan "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale etti.

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Sevilla'yı 3-0 yenen Real Madrid, rövanş maçında rakibi ile 3-3 berabere kalarak hem çeyrek finale yükseldi hem de kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Real Madrid, yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve Barcelona'yı geride bıraktı.

REAL MADRİD'DE ZİDANE FIRTINASI
Rafael Benitez'in yerine 4 Ocak 2016 tarihinde eflatun-beyazlıların başına geçen Zinedine Zidane'ın, futbolculuğunda gösterdiği performansı teknik direktör olarak da gösterip gösteremeyeceği merak konusuydu. 44 yaşındaki teknik adam, dünyanın en zor liglerinden biri olan La Liga'da takımına kazandırdığı puanlarla kendisine güvenilmesini sağladı.

Bir yıllık süre içinde Real Madrid'in başında 56 resmi maça çıkan Cezayir asıllı Fransız teknik adam, 43 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 11 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Zidane yönetimindeki Real Madrid, 56 maçta 166 kez fileleri havalandırdı.

KAZANDIĞI KUPA SAYISI YENİLDİĞİ MAÇTAN FAZLA
Bu yılın başında İspanyol ekibini çalıştırmaya başlayan Zidane, bir yıl içinde 3 önemli kupanın (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası) sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Alman temsilcisi Wolfsburg'u, yarı finalde ise İngiliz ekibi Manchester City'yi eleyen, finalde İspanyol Atletico Madrid'i mağlup eden Real Madrid, 11. kez bu kupayı müzesine götürdü. Zidane yönetimindeki Madrid ekibi ayrıca, UEFA Süper Kupa maçında İspanya takımı Sevilla'yı mağlup ederek üçüncü kez UEFA Süper Kupa zaferine ulaştı.

Zidane, 2016 yılının son kupasını Japonya'da kaldırdı. 13. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın final maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını uzatma sonunda 4-2 yenen Real Madrid, kupayı 3 yılda 2. kez kazandı.

ZİDANE KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalan Zidane, 34. maçından da mağlubiyet yaşamadan ayrılarak kulüp tarihinde Leo Beenhakker'de olan 34 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

Real Madrid'in Deportivo'yu 3-2 yendiği maçta Zidane, yenilmezlik serisini 35 maça çıkararak kulüp tarihinde en uzun yenilmezlik serisi yakalayan teknik direktör unvanını aldı. Real Madrid'de Hollandalı teknik adam Leo Beenhaker'in 1988-1989 sezonunda kırdığı rekorun yeni sahibi Zinedine Zidane oldu.

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