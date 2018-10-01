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Real Madrid Filistinli Aktivist Ahed'i Onurlandırdı

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Real Madrid, 7 ay İsrail'de hapis yatan 17 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'yi kulüpte konuk ederek onurlandırdı.
Real Madrid Filistinli Aktivist Ahed'i Onurlandırdı

2017 yılının aralık ayında bir İsrail protestosu sırasında İsrailli polise tokat attığı için 7 ay hapis yatan 17 yaşındaki aktivist Ahed Tamimi, cezasının ardından temmuz ayında serbest kaldı.

Filistin'in İsrail'e karşı direnişinde sembol haline gelen Tamimi, annesinin Facebook'ta yaptığı canlı yayın esnasında tokat attığı için İsrail polisi tarafından yakalanmış ve hapse atılmıştı.

Ahed Tamimi, 2011 yılında 10 yaşındayken İsrailli polislere karşı direnirken çekilen fotoğrafı nedeniyle daha önceden de ülkesinde üne sahipti.

Real Madrid, hapisten çıkan 17 yaşındaki aktivisti, babasıyla birlikte kulüpte ağırladı ve Tamimi'ye forma hediye etti.

Real Madrid'in bu anlamlı hareketi, İspanya'da hem rakip taraftarlar, hem de kendi taraftarlarınca destek gördü.

Real Madrid'in bu anlamlı hareketi İsrail'de tepkilerle karşılaştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahson, Twitter'da "Real Madrid, nefret ve şiddeti savunan bir teröristi ağırladı. Bunun futbolun değerleriyle ne ilgisi var?" yazarak İspanyol kulübüne tepki gösterdi.

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