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Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: Görünüşe bakılırsa hep hakemler sayesinde kazanıyormuşuz

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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Athletic Bilbao galibiyetinin ardından medyada yer alan "hakem kararlarıyla kazandıkları" yönündeki haberlere tepki gösterdi
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: Görünüşe bakılırsa hep hakemler sayesinde kazanıyormuşuz

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakemler sayesinde kazandıkları yönünde yapılan haberlere tepki gösterdi.

Athletic Bilbao karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet nedeniyle takımını savunan Zidane, şu ifadeleri kullandı: 

Sürekli aynı şeylerin konuşulmasından yoruldum. Görünüşe bakılırsa hep hakemler sayesinde kazanıyormuşuz. Real Madrid'e ve oyuncularına sahada ortaya koydukları şey için saygı göstermek zorundasınız; ama belli ki bu durum değişmeyecek.

Kimsenin kendilerini hedeflerine ulaşmalarında engelleyemeyeceğini ve sadece futbola odaklandıklarını dile getiren Zidane, "Biz başka şeylerle ilgilenmemeye devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Dayanıklılık ve denge bu maçın anahtarıydı. Ofansif anlamda eksik kaldık ama bunu geliştirebiliriz. Ligin şampiyonu sezon sonu belli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Athletic Bilbao'yu deplasmanda Sergio Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. 

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