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Real Madrid'den 540 milyon euro'luk transfer planı: Pogba, Hazard, Eriksen

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Real Madrid, gelecek transfer dönemine büyük bir bütçeyle hazırlanıyor. Birçok yıldız ismin transfer edileceği dedikoduları konuşulurken, Real Madrid'in transfer listesindeki futbolcular için 540 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Real Madrid'den 540 milyon euro'luk transfer planı: Pogba, Hazard, Eriksen

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, 50 milyon Euro ile ilk transferine Porto'dan Eder Militao ile başlayan Real Madrid'de Zinedine Zidane, yönetimden Paul Pogba, Eden Hazard, Christian Eriksen, Tanguy Ndombele ve Luka Jovic'i istedi.

Manchester United'ın Pogba için 150 milyon Euro, Eden Hazard için Chelsea'nin 112 milyon Euro istediği belirtilirken, Eriksen'e ayrılacak transfer bedeli ise 85 milyon Euro olarak belirlendi.

Haberde eflatun-beyazlıların, Lyon'un orta saha oyuncusu Ndombele için 80, Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki forveti Jovic için ise 60 milyon Euro ödeyeceği yer aldı.

NTV Spor'a göre büyük bir harcamaya girecek olan İspanyol devi, Gareth Bale, James Rodriguez ve Mateo Kovacic’in satılmasıyla 150 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Öte yandan Madrid ekibinin yakında açıklanması beklenen forma sponsorluğu için Adidas'tan yıllık 100 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

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