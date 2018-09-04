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Real Madrid'in genç yıldızı, rakip oyuncu tarafından kafasından ısırıldı

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Real Madrid'in genç yıldızı, iki gol attığı maçta rakip takım oyuncusu tarafından ısırıldı
Real Madrid'in genç yıldızı, rakip oyuncu tarafından kafasından ısırıldı

Real Madrid'in 45 milyon euro ücretle Brezilya'nın Flamengo takımından transfer ettiği 18 yaşındaki Vinicius Jr. Madrid derbisinde Real Madrid Castilla forması ile izleyenleri büyülerken, genç oyuncu bir pozisyonda rakip takım oyuncusu tarafından kafasından ısırıldı.

Genç takımlar arasında oynanan başkent derbisinde takımının, Atletico Madrid B karşısındaki etkili oyununu iki golle taçlandıran Brezilyalı genç oyuncu, maça damgasını vuran pozisyonda Atletico Madrid B kaptanı Tachi tarafından kafasından ısırıldı. Pozisyon sonrası hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maç sonrası Vinicius'un kafasını ısıran Tachi, tansiyonu yüksek olan müsabakada yaptığı hareketten gurur duymadığını söyleyerek, özür diledi.

İspanyol basınında Vinicous'ın sergilediği güzel futbolla Real Madrid Teknik Direktörü Lopetegui'nin gözüne girdiği ve gelecek haftalarda forma şansı bulabileceği konuşuldu.

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