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Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçen C vitamini deposu!

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Ahududu lezzetinin yanı sıra sağlıklı bir meyvedir. Antioksidan deposu olan ahududu, vücuttaki toksinlerin kolaylıkla atılmasını sağlar. Kanı temizler, ateş düşürücü etkisi vardır.
Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçen C vitamini deposu!

Gastrit ve kanserin önüne geçer. Tam bir C vitamini deposu olan ahududuyu reçel olarak tüketebilirsiniz. Ahududu piştiği zaman etkisi iki katına çıkar. Pişirme sayesinde ahudududa bulunan fenoller iki katına çıkar. Ahududu reçeli ile kahvaltılarınızı tatlandırabilir ve sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

Ahududu faydaları saymakla bitmeyen meyvelerin başında gelir. Sağlık ve lezzetli bir meyve olan ahududu; vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, kanın temizlenmesini sağlar, ateşli düşürücü etkisi vardır, kansızlığa iyi gelir, kilo kaybını destekler ve daha bir sürü faydası vardır.

Beslenme programınıza ekleyeceğiniz ahududu ile sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Doğru bir diyet ve yaşam tarzı ile yüksek kolesterol ve kan şekeri ile savaşabilir ve kalbi koruyabilirsiniz.

ŞİFA KAYNAĞI AHUDUDU

Yaz meyveleri arasında Rosaceae familyasına ait ahududu mükemmel bir şifa kaynağıdır. Ahududu, kalp sağlığı için değerli olan ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile korunan antosiyanin molekülleri içerir. Bu nedenle özelliklerini kaybetmeden güvenle donabilirler. Su bakımından zengindirler ve iyi bir lif ve C vitamini içeriğine sahiptirler.

PİŞİRİNCE ETKİSİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Bu meyvelerden bol bol tüketmek isterseniz, dondurmanın yanı sıra lezzetli bir reçel de hazırlayabilirsiniz. Karar’ın haberine göre; Pişirme sayesinde ahudududa bulunan fenoller iki katına çıkar. Özellikle, yetkili bir kaynağa göre, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabildiği görülen ellagik asit. Yani bunların oluşumu kanser hücrelerinin beslenmesi için gerekli olan kan damarlarının oluşumunu engelleyecektir. Son olarak, ellagitanninlerin gastriti giderebileceği görülüyor. Bu reçel, tümörü önleyebilir ve gastritin neden olduğu mide ekşimesine son verebilir, kahvaltımızın temeli haline gelebilir.

ŞEKERSİZ AHUDUDU REÇELİ TARİFİ

Ahududu reçeli ile sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Şekersiz ahududu reçeli tarifini mutlaka siz de deneyin.

AHUDUDU REÇELİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı ahududu

1 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı içme suyu

2 yemek kaşığı çiçek balı

ŞEKERSİZ AHUDUDU REÇELİ YAPILIŞI

Chia tohumlarını 30 saniye kadar suyun içerisinde bekletin.

Ahududu ve balı blenderdan geçirin.

Son olarak chia tohumunu ilave edin ve kısa bir süre daha karıştırmaya devam edin.

İşlem bittikten sonra elde ettiğiniz doğal reçelinizi cam kavanozlarda buzdolabında saklayabilirsiniz.

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