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Recep İvedik 6'nın setinde facia 175 bin TL'lik paratoner ile önlendi

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Recep İvedik 6 filminin çekimleri sırasında büyük bir faciadan 175 bin TL'lik paratoner ile dönüldüğü ortaya çıktı.
Recep İvedik 6'nın setinde facia 175 bin TL'lik paratoner ile önlendi

Recep İvedik 6'nın İstanbul Karacabey'de bulunan Longoz Ormanları'ndaki çekimleri sırasında kiralanan bir vinç ve paratonerin, ormanda yaşanabilecek bir yangını ve film ekibinin yaşayacağı olası bir kazayı önlediği belirtildi. 

Habertürk'ün haberine göre, sette bol miktarda bulunan elektrik aksamının yıldırım çekme olasılığının yüksek olması nedeniyle bir paratoner kiralandı. Set amirinin, paratonerin olabilecek en yüksek yere konulmasını söylemesi üzerine Şahan Gökbakar, bir de vinç kiralanmasını istedi.

Set ekibi, eksiklerin giderilmesi için bir paratoner ve bu paratoneri yüksekte tutacak olan bir vinç kiraladı. 5 haftalık çekimler için 175 bin TL kira ödemesi yapan film ekibi, bu sayede bölgedeki bir orman yangınını önleyip olası bir kazadan kurtuldu.

Film ekibi, vinç ve paratoner sistemini kurdurduktan sadece birkaç saat sonra ise bölgeye bir yıldırım düştü ve film ekibi tarafından kiralanan sistem, yıldırımın çarpmasını engelledi.

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