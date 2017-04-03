Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj var...

03.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Irak’tan sonra Suriye’de yaşanan savaş nedeni ile Türkiye’nin mülteci akınına uğraması sonrasında kapıları mağdur insanlara açtınız. Onlara kol kanat gererek yatacak yer ile yiyecek vermeniz Allah katında da makbul gördü. Ancak bizim emir erlerine, sizde 100 bin Suriyeliyi, vatandaş yapın demeniz emir telakki edileceği için taşıma nüfus ile patlama noktasına gelen ‘Bumbar ‘ patlayacak. Patlayan bumbar da gemiden inip soygun, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti trafiğini hızlandıracağı için evlerde beslediğimiz 2 köpek yerine sayıyı 4’e çıkartacağız. Eee bu da maliyeti yükseltecek. Bırak bu defa emir demiri kesmesin.

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Sn. Kemal Deniz Dana, imkânları son derece kısıtlı Sağlık Bakanlığında önemli işlere imza atmaya başladığınızı görüyoruz. Örneğin belli yaş üstünde olan kişiler aranarak kanser araştırması yapılmaya başladığını gözlemledik. Kanser haftası nedeniyle yaptığınız etkinlikler ile halka kanser konusunda ne yapması ve erken teşhis için harekete geçmesi gerektiğini hatırlattınız. Nasıl ki, altın ateşte, insan mihnette belli olursa sizlerde bu çalışmalarınız ile kendinizi belli ettiniz.

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Sn. Tufan Erhürman Sistemi el birliği ile değiştirmek için eyleme geçme zamanı diyorsun da müsaadenle kiminle diye sormak istiyorum. Gıccaccık ve oğlancığın işe girmesi veya sözleşmesini uzatmak için birilerinin bir yerlerini yalama modundan yağlama ve grasolama moduna girenler ile mi? Yoksa elim kırılsaydı da bunlara oy vermeseydim dedikten sonra el öpme sırasına girenler ile mi? Ah be Tufan, insanlar bu kadar kirli olmasaydı inan yağmura da gerek duyulmayacaktı.

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Sn. Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya göndermede bulunarak gelsin Bakanlar Kuruluna başkanlık yapsın dediniz. Aman aman bırakın Cumhurbaşkanını boş işler ile uğraştırmayın. Bir zamanlar senin de içinde olduğun Bakanlar Kurulu, çok ciddi çalışan bakanlar gördü. Ama Asena gibi kıvırıp döndürek olanları da görme şanssızlığını yaşadı. Kişi bir yalan ile sadece kendini kandırıyor. Çünkü yalan iki veya üç kişilik değil bir kişiliktir. Kaybedilen ise sadece KİŞİLİKTİR.

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Sayın Çağlayan Cesurer, Kıb-Tek’te başkanlığını yaptığınız El-Sen’in denge unsuru olduğunu ve alangirli işlere her zaman dur dediğini bilenlerdeniz. Ancak son zamanlarda ceryan onu da tepmiş olacak ki, Mahkemenin bile gördüğü şeyleri, 3 maymunlar gibi görmüyor. Ahalinin duyup da diline doladığı olayları konuşmuyor. Hatta Sağır Sultan’ın duyup da Ama şarkıcı Metin Şentürk’ün bile gördüm dediği şeyleri konuşmuyor. Sn. Cesurer, sahi ama Tuluy Kalyoncu dışında, sizinkiler görme, işitme ve konuşma yeteneklerini mi kaybettiler?

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Sn. Kaya Holding sahipleri, yer devletten. Para teşvikten. Vergi verme havadan olduktan sonra ben bir değil beş hatta on tane otel yaparım. Bu kadar iltimas sonrasında değil fazla kat, katların üstüne katlar döşerim. Fazlalıkları yık dedikleri zaman da kulak arkası eder geçerim. Ne halkın malı olan sahili nede tarihi eserleri bırakırım. Kaya olur başlarına düşerim. Beyler, bencillik insanların gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başkasını görmez.

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Sn. Ömer Güran, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak, bu ülkeyi idare ettiğini sanan siyasilerin vurdum duymazlığı ve umursamazlığı sizi de isyan etme noktasına getirdi. Cuma Mağusalı’nın yaşamını yitirdiği kazada, sağa dönüş levhasının olmadığını, yol çizgilerinin silindiğini, yolda trafik kurallarına uyulacak ortam bulunmadığını ve yolun çift şerit özelliğini yitirdiğini belirttiniz. Sn. Güran boş çuval ayakta durmaz. Atalarımız bir ekmeklik unun varsa erbabına yaptır der. Biz bin çuval unu bu efendilere teslim ettik ama bir tek ekmek bile alamadık. Ne diyelim?

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Sn. Doğuş Derya-Fazilet Özdenefe, kadın ve çocuk haklarını iyileştirme adaletsiz ve çağın gereklerini karşılamayan ceza yasasının bazı maddelerin değiştirilmesi için kolları sıvadınız. Bir başka deyişle kış uykusundan uyanarak sizden beklenilenleri nihayet gerçekleştirmeye başladınız. Sn. Vekiller, Allah, balmumu yakana balmumu, lamba suyu yakana lamba suyu verir. Bize de emir erlerini vererek halk olarak bizleri yaktı. Bırak yakmayı bunlar bizleri gara gavurma yaptı.

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Sayın Salih Sakallı, Ernest Hemingway’in meşhur kitabı ‘Çanlar kimin için çalıyor’ kitabında dile getirilen ‘Batı yakasında asayiş berkemal’ sözcüğünü okuyunca, BRT aklıma geldi. Sahi BRT yakasında asayiş ne durumda. Bizim Minik Kuşlar BRT yakasında asayişin berkemal olmadığını dile getiriyor. Çalışanın hakkı denildiği zaman Hakkı dayının rahmetli olduğu, Adil bir çalışma dendiği zaman da Adil dayının yoğun bakımda olduğu belirtiliyor. Adalet ablanın öldüğünü yediğimiz helvasından biliyoruz. Sevgili Salih, Adalet ablanın ikiz kardeşi Adalet’in topal olduğunu ancak gideceği yere mutlaka geçte olsa gittiğini de biliyoruz.

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Sayın Fuat Türköz Çiner, bir süre önce Alooo orada birileri varmı? Varsa bir ses atarmı? Diye sormuştum. Doktorum, gazete ilanları ve sosyal medyadaki paylaşımlarımız ile sizi arayıp durduk. Ancak bırakın cisminizi, isminize bile rastlayamadık. DP başkan adaylığı sonrasında seçimi kaybettikten sonra ortalıkta görünmemeniz çeşitli yorumlara neden oluyor. Doktorum. Altın yere düşmekle pul olmaz. Yerde ise paslanmaz. Başkanlık seçimini kaybetmiş olabilirsin. Ama seçimi kaybetmemiş olsaydın altın leğenin kan kusana ne faydası olacaktı ki?

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Sn. Pembe Cin, ülkede 4 milyon Arap dolaşır ses etmez, Genel sağlık sigortası diye kendisine her ay borç yazılır ses etmez, 1 senede 25 bomba patlar, Yüzlerce insan ölür duymaz, Bir araba 100 bin lira olmuş bilmez, 1 kilo kıyma 40 lira olmuş alamaz. Bütün dünyanın 3 katı fiyatına telefon televizyon alır umursamaz, Patronu sigortasını yatırmaz bilmez, işsiz kalır dert etmez. Dünyanın en güzel denizlerine doğasına sahip ülkesinde, elin hansı 1 ay tatil yapar, bu daha bir kez olsun ailece tatil nedir bilmez diyorsun. Da, bin bereket versin bizim ülkemiz ve Anavatanımızda bu olayların bir teki bile yaşanmaz. Mesela yani.

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Sayın Hasan Esat Işık ödül töreni güzel geçti. Bukez tüketicinin hakkını değil, üreticinin hakkını verdiniz. Dernek olarak o kadar çok şey ürettiniz ki, üretilenler kaplara sığmayıp etrafa saçıldı. Ödül törenine geldiğim zaman neredeyse yere saçılanlardan ayaküstü duramıyordum. Yağ ve grassoları keşke birileri yerden temizleseydi. Bastıkça kaydık. Kaydıkça yüz üstü yere çakıldık. Sn. Işık, Arpa unundan kadayıf olmaz. Arpa yağı çekmediği için vıcık vıcık olur bilesin.