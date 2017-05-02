Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj var...

02.05.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, şimdi bu yaptığınız oldu mu ya? Durup dururken, televizyonlardaki evlenme programlarının içine limon sıkmak sizce doğru bir davranış mıdır? Bak gıccaccıklar seni tanıyayım adı altında, daldan dala konarken, Esra’cıklar, Seda’cıklar, anlaşmalı programcıklar sayesinde dağarcıklarını doldururken, dere gibi mangır akıtan hortuma balta vurmak oldu mu? Anlaşmalı evlilik programları ile reyting rekorları kırıp, reklam pastasından hatırı sayılır büyüklükte bir dilimi luuup eden televizyon kanalı sahiplerinin üzüntüden gece çorapsız yatacaklarını hiç düşünmediniz mi? Yada vah vah bizim gıccaccık bu oğlancık ile de anlaşamadı yazık oldu deyip, üzülen ancak günden güne yozlaşan bir kesim halkın, buzdan hayallerine, şekerden villalarına yağmur yağdırdınız. Sn. Erdoğan, yalnız benim anlayamadığım, ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkımızın, para için kişiliğini ayaklar altına alan bu tiplere alkış tutmasıdır.

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Sn. Mehmetali Talat, Nezire hanım ile yaptığınız ropörtajda suçluyu bulmanız ve açıklamanız ince bir aklın ürünüdür. Sizin yönetiminizdeki CTP’nin siyasi hiçbir hatası olmadığını doğru farz edelim. Türkiye her partiye destek verdi ama CTP’ye köstek oldu. Eh o da doğrudur diyelim. Tabi, 1993-94 yılında Bileşik Faizi rahmetli annem yürürlüğe koymuştu. ITEM yasasını da rahmetli babam masaya vurarak hayata geçirmişti. Rahmetli dayım KDV’yi geçirmişti. 2007’de YİM’in Faizler ile ilgili açıklamalarına da rahmetli dedem burun kıvırmıştı. CTP’yi yönetenler ak süttün çıkmış kaşık, Sibel hanım ise suçludur öyle mi?. Ünlü düşünür Sadi, İnsanı maskara eden, dilidir derken ne demek istediğini anlamamıştım. Şimdi ise anladım.

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Sayın Serdar Denktaş, birileri durdu durdu tuz kavurdu. .Fol yok yumurta yokken bir başka deyişle bayram değil seyran değilken baldız bizi neden öptü misali, birileri senin oğlanı öpmeye çalışmasına kimse anlam veremedi. Herhalde Millet seçim yaklaşıyor ve senin basamakları birer birer çıkmaya başlamandan korktu. Sn. Denktaş her gecenin bir gündüzü var. Bu kapkara geçer. Şayet ortada bir suç yoksa ve birisi tarafından bir çamur atılmışsa, o çamur atanın elini de kirletir unutmayın.

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Sn. Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı seçiminin suçlusu bulundu. Sayın Talat ben suçluyu buldum dedi. Hadde bakalım suçlunun kim olduğunu bul bakalım. İsterseniz ben size yardımcı olayım ve ipucu vereyim. KKTC’nin ilk kadın Başbakanıdır. Bulamadın değil mi? O halde devam edeyim KKTC’nin 2’nci kadın Meclis Başkanıdır. Yine bulamadıysan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP’nin kadın adayıydı. Hah nihayet buldunuz. Suçlu, Sibel Siber’dir. Talat öyle diyor ama. Sn. Siber, CTP o zamanlar çok yanlışlıklar yaptı. Bu nedenle eğri ok doğru yol almaz. Ve almadı da. Bugün tüm hataların bedeli olarak sizi ‘Target’ yapmaya çalışmaları abesle iştigaldir. Nedense biz kar taneleri kadar bile olamadık. Halbuki kar taneleri bir birlerine zarar vermeden ne kadar güzel yol alıyorlar değil mi?

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Sn. Hüseyin Avkıran Alanlı, öncelikle hayırlı yaşlar dileklerimizi lütfen kabul buyurun. Vallahi Face Book, sizin doğum gününüzdeki, kutlama trafiğinin yoğunluğundan, Face Book olduğuna bin kere pişman olmuş. Face Book, millet dur durak bilmedi. Her saniye bir kutlama mesajı düştü. Yetiştirmek için öldük diyor. Sn. Alanlı, damla düşmeden su bulanmaz. Ama kirli olmayan su tabi ki bulanmaz. Rüzgar esmeden dal sallanmaz. Demekki iş yaparak rüzgarı estiriyorsunuz ki dalları da sallıyorsunuz. Ve Vekil iş yapmazsa vatandaşın kalbi ona karşı atmaz. Face book’un gelen mesajlardan usandığına göre demekki birçok kalp size karşı atıyor

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Sn. Kudret Özersay, Maraton uzun soluklu yarıştır. Siyaset Maratonunun başlangıcında öyle bir çıkış yaptın ki, diğer yarışçılar tozunu yutarken ve yuttukları toz nedeniyle öksürürken, vay be anam demekten başka bir şey yapamamanın sıkıntısını yaşadılar. Ancak yarışın finiş noktasına yaklaşırken birde baktık ki, senin ile ayni kulvarda koşan arkadaşların sana bayda atmaya çalışıyor. Sn. Özersay herhalde birilerinin bu noktaya gelmesinde senin de hatalarının payı olsa gerek. Bu nedenle elin ile yaktığın ateşi gözyaşın söndüremez. Yangının sönmesi için ya hataları düzelteceksin, ya da yangın bacayı sarınca binayı terk edeceksin.

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Sayın Mustafa Yektaoğlu, şu senin partinin sempatizanlarını ve üyelerini inan bir türlü anlayamadım. Çok bilinmeyenli denklem gibidirler. Bir problemi çözersin karşına başka problem çıkıyor. Suistimal ve yolsuzlukları masaya vurarak dile getiren bir başka deyişle eleştirip, konuşanlar OUT sessiz sakin, hanım hanımcıkları ise IN yapıyor. Milletvekili seçiminde birilerinin Pandora’nın kutusunun kapağına golla sürünce kutunun kapağı açılmadı ve seni de kutuda hapsettiler. Sanırım kapağa Japon yapıştırıcısını sürenleri tespit ettin. Ufukta seçim var. Sanırım bir sürü Japon yapıştırıcı siparişi yapıldı diyor bizim Minik Kuşlar. Eeee biliyorsun, tatlı suyun başı, bu sudan içmek isteyenlerce kalabalık olur.

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Sn. Leyla Bulutbeyaz sosyal medyadaki paylaşımında, uyandık mı uyandık. Orda problem yok.. Ama sor bakalım nasıl uyandık. .Niçin uyumadık. Gönül rızasıyla mı uyandık? Ne günah işledik de sabahın köründe uyandık diyorsun da ilginçtir biz toplum olarak uyanamadık. Mangal, piknik derken siyasetçimiz de dikili taş altında tavla oynamaktan kurtulamadı. Onlar atılan zarın getirdiği oyunu oynarken uluslararası siyasilerin, 5-6 oyun sonrasının bile hesaplandığı satranç oynadıklarını göremiyorlar. Sn. Bulutbeyaz, aklın emrine girmeden, hayatın kötülüklerine karşı başarı kazanılmaz.

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Sn. İsmail Karaböcek Zita, sosyal medyada, Renga Cumhuriyetinde tüm sözler gayıt altında Toplum Lideri Mustafa Akıncının çıkıp ben Kıbrıslı Türklerin daha fazla Aşağılanmaması İcin İstifa Ediyorum. Desinmi ey Kıbrıslılar diyorsun. Otur arap, kalk arap modundan bizi çıkartan. sen yavrusun yavru kal diyenlere bak ben yavru olmaktan bıktım kardeş olmak isterim diyen. Türkiye'ye karşı gelmem diyerek her söylenene Yes sir diyen birçok siyasetçinin, aksına hayır bu olmaz diyebilen. General çizmeyi aştı dedikten sonra İspanya'da herkesin önünde Erdoğan'a bırak da artık rüştümüzü ispat edip kendi kendimizi yönetelim diyebilen. Eski liderler Esenboğa’dan Minibüsler ile Ankara’ya giderken, resmi tören ile karşılanan tek lider olduğu için bence de istifa etmeli ve eski şamar oğlanı durumuna dönmeliyiz. Sevgili Karaböcek vallahi biz doğru dürüst birini bulduk da bunadık.

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Sayın Hasan Taçoy, UBP Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün seçime hazırız diyerek yakında seçim olabileceği müjdesini verdi. UBP arenasında cirit atarken, ben bağımsızım diyen vekil olarak UBP listesinde yer alabilecekmisin? Yoksa senin adaylık belki ileride lazım olur diye derin dondurucuya mı konulacak? Aman dikkat et bu seçimde, tarihin siyaseti çöplüğüne atılacak çok isim var. Onların arasında yer almayasın. Çünkü siyaset arenasının sağ gösterip, sol vuran vekiller ile dolu olduğunu en iyi bilenlerdensin. Sn. Taçoy, akıl akıldan üstündür. Ve akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır. KKTC’nin siyasi arenası ise yerini tehlikede görüp tedbir almak isteyecek çok akıllı insan ile doludur.

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Sayın Mustafa Gülcan, herkesin lig sonuna kadar ateş hattı bölgesinde seyreder dediği Gençler Birliğini lig henüz sona ermemesine karşın ilk beşe girmesini sağladın. Kupada yarı finale kadar çıkarttın. .Şayet evinde 1-1 sonuç dışında bir galibiyete imza atmış olsaydın final de oynatacaktın. Kısacası yanına aldığın Birol gibi deneyimli eski futbolcular, Hasan gibi hocalar ile bölgede bileği kolay bükülmeyen bir Gençler Birliğinin var olduğunu gösterttin. Yarattığın başarı ile özelde bölge insanının genelde de spor camiasının gönüllerindeki kapsama alanına girdin. Kutlarız.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, geçtiğimiz günlerde Kıb-Tek yönetim Kuruluna gönderdiğin salvo atış tam isabet ile yerine ulaştı. Başkanın kem küm ederek elle tutulmayı bırak incir çekirdeğini doldurmayan açıklaması onu büyük sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Ne iptal edilen ihalelere, nede Cratos otele yapılan 9 milyonluk indirime açıklama yapılmaması da dikkat çekti. Sn. Öksüzoğlu, Ünlü düşünürler, ‘Adaletin’ küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır diyor. Ama en önemlisi suçları sabit olunmasına karşı onları kollayan siyasilerin onlardan daha fazla suçlu olmalarıdır. Sn. Başkan, sözlerdeki incelik güven, düşüncedeki incelik derinlik, duygulardaki incelik sevgi, bütün bunlara sahip olan insanlarda da kalite yaratır. Sizleri tenzih ederek soruyorum. Siz oralarda böyle bir kalite gördünüz mü diye sorsam Ne dersin?