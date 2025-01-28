Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayında Kuzey Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayının ortasında Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, Lefkoşa’da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılış törenine katılmayı planladığı ifade ediliyor.
Ancak ziyaretin kesinleşmesi, yarın adaya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yerleşkede yapacağı incelemeler sonrasında karara bağlanacak.
Erdoğan’ın KKTC’ye geleceği tarihin, bu ziyaretin ardından netleşmesi bekleniyor.
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