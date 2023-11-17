Reçete soruşturmasında teminat... Mahkeme Dur dedi! Tutuklama vermedi...
Bugün Lefkoşa Mahkemesine çıkarılan zanlılar ile ilgili mahkeme teminat duruşması yapıp zanlıları teminata bağladı ve tutuklama emri vermedi.
Reçete soruşturmasında teminat... Mahkeme Dur dedi! Tutuklama vermedi...
Bugün Lefkoşa Mahkemesine çıkarılan zanlılar ile ilgili mahkeme teminat duruşması yapıp zanlıları teminata bağladı ve tutuklama emri vermedi.
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