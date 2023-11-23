Reçete Yolsuzluğu Krizinde Hastalar Mağdur Bekliyor

Bu beceriksizliğin ve kaosun tek mağduru hastalardır

13 Eylül 2023 tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nde başlayan ve polis

soruşturmalarıyla devam eden ‘’Reçete Yolsuzluğu’’ adlı süreç, hastalar için tam bir kabusa

dönüşmüş durumdadır.

Birçok kronik, dar gelirli veya yatağa bağımlı hasta evlerinde çaresizce bu soruşturmaların

bitmesini bekliyor. Bu kesimler kamu hastanelerinde çoğu zaman olmayan ilaçlara ulaşmaya

çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemi yeniden kurmak ve hasta mağduriyetini

gidermek için tam bir çaresizlik içerisindedir. Sağlık Bakanı ise özeldeki hekim, eczacı ve en

önemlisi hastaların bakanı değilmiş gibi ilk günden beridir suskunluğunu korumaya devam

ediyor.

13 Eylül tarihinden itibaren 48 eczacı ve 16 hekim tutuklandı. Tutuklanan hekim ve

eczacıların mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Sağlık camiası gerek sosyal,

gerekse psikolojik anlamda ciddi bir travmayla boğuşurken bir yandan da hesaplarına el

konan ancak teminatla serbest bırakılan eczacılar iflasın eşiğine geldi. İlaç tedarik zinciri tam

bir kaosa dönüştü. 100 binin üzerinde sigortalı hasta ortada bırakıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu hastanelerinde yazılan reçetelerin 1 Kasım 2023

tarihi itibariyle Sosyal Sigortalara açılacağını söylemesine rağmen sistem halen kurulamadı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Bu beceriksizliğin, kaosun ve umursamazlığın tek mağduru hastalardır. İlaca erişemeyen

hastaların tedavilerinde ciddi aksamalar yaşanmakta, belki de hasta kayıpları olmaktadır. 100

binin üzerinde sigortalı ve sigorta emeklisi hasta zor durumdadır.

Gerekli soruşturmalar elbette ki yapılacaktır ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ülkeyi

yönettiğini iddia edenlere çağrı yapıyoruz; bu konuyu bir an önce çözün!

Konunun ivedi çözümü Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının paydaş

örgütler olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile hasta odaklı bir

çözüm ve sistem için işbirliği yapmasından geçmektedir. Bunun başka bir alternatifi yoktur.