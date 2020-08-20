Redborder Anketi: Akıncı,Erhürman yarışı önde götürüyor

Redborder Anketi’ne göre % 23.2 Mustafa Akıncı, % 18.6 Tufan Erhürman, % 16.2 Ersin Tatar... % 28,6 kararsız ya da sandığa gitmeme eğiliminde seçmen var. Hükümeti başarılı bulanların oranı % 16.8

Redborder Araştırma Şirketi’nin Siyasi Eğilimler kamuoyu araştırma sonuçlarına göre 2’nci tura kalacak isimler olarak Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman yarışı önde götürüyor.

Salih Egemen yönetimindeki Red Border’in Temmuz araştırmasına göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman ve UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar arasında oy farklarının çok yakın olduğu görülüyor. Seçimin şu anki en yoğun grubunu ise kararsızlar oluşturuyor.

“Önümüzdeki Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aday olacağını açıklayan isimlerden hangisine oy vermeyi düşünürsünüz?” sorusuna seçmenin % 23.2’si Mustafa Akıncı, % 18.6’sı Tufan Erhürman, % 16.2’si Ersin Tatar yanıtını veriyor.

Red Border Anketi’nde Erhan Arıklı % 6.4, Kudret Özersay ise % 6.2 oy alıyor. Serdar Denktaş’ın adaylığını açıklaması öncesinde yer alan ankette seçmenin % 18’i “hiçbiri”, % 10,6’sı ise “kararsız” olduğunu söylüyor. Toplamda % 28,6 seçmen “kararsızlar” olarak öne çıkıyor.

Anket, kuzey Kıbrıs genelinde seçmen profiline göre oluşturmuş ve çok aşamalı, tabakalı, tesadüfi seçilmiş 1002 kişilik örneklemle yüz yüze yapıldı.

BAŞARI KARNESİ

Ankete katılanların % 63.9’u hükümeti başarısız buluyor. % 18.6’ya göre hükümet ‘ne başarılı, ne başarısız’ olarak görülüyor. Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’ni başarılı bulanların oranı ise % 16.8 olarak araştırmaya yansıyor.

Yine aynı araştırmada “Mustafa Akıncı’nın bugüne kadarki Cumhurbaşkanlığını başarılı mı, başarısız mı bulduğunuzu öğrenebilir miyim?” sorusuna % 46.9 Başarısız, % 33.6 Ne Başarılı Ne Başarısız, % 17.5 de Başarılı yanıtını veriyor.





KİME ASLA OY VERMEZSİNİZ?

Anketin en ilginç sonuçlarından biri de "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıda sayacağım isimlerden hangisine ASLA oy vermezsiniz?" sorusunda ortaya çıkıyor.

Seçmen % 20.8 Tufan Erhürman’a, % 46.4 Kudret Özersay’a, % 58.3 Mustafa Akıncı’ya, % 59.3 Ersin Tatar’a, % 64.8 de Erhan Arıklı’ya “asla” oy vermeyeceğini belirtiyor.