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RedHack davası bugün başlıyor

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RedHack davası bugün başlıyor
Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait elektronik posta yazışmaları haberleştiren 3'ü tutuklu 6 gazetecinin yargılandığı davada ilk duruşma bugün.

"RedHack" adlı grup tarafından sızdırılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait e-postaları haberleştirdikleri için haklarında soruşturma başlatılan 6 gazetecinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Dava kapsamında diken.com.tr eski editörü Tunca Öğreten, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir Kanaat tutuklu bulunurken, DİHA muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan ve Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın tutuksuz yargılanıyor.

25 Aralık 2016 tarihinde yapılan baskınla gözaltına alınan gazetecilerden Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat, 17 Ocak 2017'de tutuklanmıştı. Aynı soruşturma sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in dosyası ile ayrılmıştı.

Twitter paylaşımları da delil

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak davada, gazeteciler "terör örgütü propagandası", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" iddialarıyla suçlanıyor. İddianamede, yayınlanan haberlerin Bakan Berat Albayrak'ı ve hükümeti yıpratmak amacıyla yapıldığı, milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması ve bakanın IŞİD ile irtibatlı olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtiliyor. Söz konusu iddianamede yapılan haberlerin yanı sıra gazetecilerin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da delil olarak yer alıyor.

"Kamu yararına haber yaptılar"

Tutuklu gazetecilerin arkadaşları, duruşma öncesi davaya dikkat çekmek için sosyal medya kampanyası düzenledi. Çağrı metninde, "Albayrak'ın e-postaları sosyal medyada dolaşırken, gazeteciler kamu yararına haber yapmışlardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetecilere, bu konuda haber yapmamış dahi olsalar, FETÖ'den MLKP'ye kadar farklı örgütlerle bağlantıları olduğu iddia edilerek 'ortaya karışık suçlama' yöneltiliyor" denildi. Sosyal medya kampanyası kapsamında ise #GazetecilikBuDeğilseNe etiketiyle, "7 milyarın ulaşabildiği mailleri haberleştiren gazeteciler hapiste", "Gazetecinin görevi, halktan bilgi saklamak değil, bilgi aktarmaktır", "Halıyı kaldırıp, altındaki tozu göstermek gazetecinin hem görevi, hem sorumluluğudur" gibi mesajlar paylaşıldı.

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