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Redhack, Erdoğan Demirören'e ait siteleri hackledi

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"Duyduk ki Doğan Medya'yı almış...""Eh RedHack olarak bir 'hayırlı olsun' demeseydik olmazdı"
Redhack, Erdoğan Demirören'e ait siteleri hackledi

Ünlü hacker grubu RedHack, Doğan Medya Grubu'nu satın alan Erdoğan Demirören'e ait tüm siteleri hackledi. RedHack Twitter hesabından, "Duyduk ki Demirören Doğan'ı almış.. Biz de bir hoş geldin partisi yapalım dedik" notunu paylaştı.

Demirören'in internet sitelerine bırakılan yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Duyduk ki Doğan Medya artık Demirören’e geçmiş. Eh RedHack olarak bir 'hayırlı olsun' demeseydik olmazdı. Bunu demişken, Demirören’in kendi sayfalarından, kendi gazetelerinde hiç yer vermediği ve sadece 'bu ay' olan bazı haberleri aşağıya yazalım dedik. Her şey siz de, para, medya, polis, asker her şey.. Ama siz de olmayan, hesaplamadığınız bir şey var.. Berkin’i hesaplamadınız, Ethem’i, Ceylan’ı Ankara’da Suruç’da, patlamalarda öldürdüğünüz canları, cesedini günlerce sokakta beklettiğiniz Teybet anayı, yıllarca karanlık hücreye attığınız halde size 'eyvallah' çekmeyen Gezi’nin yiğit insanlarını hesaplamadınız..

"Mahkemelerde suratınıza zalimsiniz diye haykıran devrimcileri, okullarda barışı savunan gençleri, evladının mezarını isteyen anneleri hesaplamadınız.. Siz bu ülkenin asli unsurlarını, dünyayı elleriyle yaratan emekçileri hesaplamadınız..

"Sizde olmayan en büyük şeyi, yani cesareti..."

"Bu suskunluğa seviniyorsunuz ama unutmayın bu sevinciniz, Gezi’den hemen önceki sevincinize çok benziyor. Gelecek defa bu kadar kolay kurtulacak mısınız? Hep beraber göreceğiz. Tarihi kazanan yazar, kimin 'terörist' kimin kahraman olacağını da kazanan yazar ve ezilen halklar hiç kaybetmedi. Bizi bekleyin."

"Demirören’e ve biat ettiği güce bir kaç haber örneği, bu sayede gazeteciliği değil de (hiç sanmasak da) 'nefes almanın ne olduğunu hatırlar' belki.."

Hacklenen siteler

RedHack'in Demirören'e ait hacklediği siteler:

http://www.demiroren.com.tr/tr/

http://www.demiroren.com.tr/tr/

http://www.milangazpetrol.com.tr/

http://test8.milliyetgazetecilik.com/

http://kurumsal.moil.com.tr/

http://www.kaanakaryakit.com.tr/

http://www.demiroren.com.tr/tr/

http://www.demiroren.com.tr/tr/

http://www.demirorenenerji.org/

http://www.gunesgaz.com.tr/

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